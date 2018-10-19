Dünya Güreş Şampiyonası yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.

Şampiyonada müsabakalar erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda onar sıklette yapılacak.

Türkiye organizasyonda tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Budapeşte'de 9 gün sürecek şampiyonada 10'u kadın 30 milli sporcu, madalya için mindere çıkacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5'i altın, 8'i bronz olmak üzere 13 madalya kazanarak organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde eden milliler, başarısını Dünya Şampiyonası'nda sürdürmeye çalışacak.

Şampiyonada ilk olarak serbest stilde müsabakalar yapılacak. İlk gün serbest stilde 61, 74, 86 ve 125 kiloda elemeler gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi 61 kiloda Recep Topal, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Fatih Erdin ve 125 kiloda olimpiyat şampiyonu Taha Akgül temsil edecek.

RIZA 4. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Türkiye'nin kadrosunda daha önce büyüklerde dünya şampiyonluğu yaşamış 4 sporcu bulunuyor.

Dünya şampiyonalarında Rıza Kayaalp 3, Taha Akgül 2, Metehan Başar ve Yasemin Adar da birer kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Organizasyon tarihinde 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas) ve 2017 (Paris) yıllarında kürsünün zirvesinde yer alan grekoromen güreşçi Rıza Kayaalp, Budapeşte'de dördüncü altın madalya için mindere gelecek.

8. Avrupa şampiyonluğuna Dağıstan'da ulaşan Rıza, "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etmişti.

TAHA FİNALDE KAYBETMİŞTİ

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ise geçen sene finalde kaybettiği altın madalyayı bu yıl Türkiye'ye getirmek için mücadele edecek.

Paris'te finalde yenildiği Geno Petriashvili'den rövanşı Avrupa Şampiyonası'nda alan Taha, üçüncü kez dünya şampiyonu olmaya çalışacak.

DÜNYA ŞAMPİYONU İLK KADIN TÜRK GÜREŞÇİ

Milli sporcu Yasemin Adar, Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türk güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.

Yasemin, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 mağlup ederek, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Dağıstan'da da Rus sporcu Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, ikinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

PARİS'TE TARİHİ BAŞARI GELMİŞTİ

Türkiye, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te sekizer sıklette gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Güreş Milli Takımı, organizasyonu 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayarak dünya şampiyonalarında 1962'den sonraki en iyi derecesini elde etmişti. Şampiyonanın ardından grekoromen stil 75 kiloda güreşen Rus sporcu Aleksandr Chekhirkin’de doping tespit edilmesi sonucu milli sporcu Fatih Cengiz üçüncü olmuştu. Böylece Türkiye’nin bronz madalya sayısı 4’e, toplam madalya sayısı ise 8’e çıkmıştı.

Paris'te milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Metehan Başar ve Yasemin Adar altın madalyaya uzanmıştı.

Milliler, 1962 yılında İspanya'nın Toledo kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.

Budapeşte'de yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak ay-yıldızlı sporcular şunlar:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Recep Topal

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Ayhan Sucu

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: Serdar Böke

97 kilo: Fatih Yaşarlı

125 kilo: Taha Akgül

Grekoromen

55 kilo: Ekrem Öztürk

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Rahman Bilici

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Murat Dağ

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Süleyman Demirci

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Elif Yanık

59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

62 kilo: Aslı Tuğcu

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Beste Altuğ

72 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar

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