Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.189,16 %0,00
        DOLAR 42,5824 %0,02
        EURO 49,5880 %0,03
        GRAM ALTIN 5.753,75 %0,29
        FAİZ 38,18 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 80,25 %0,86
        BITCOIN 90.617,00 %-0,78
        GBP/TRY 56,7288 %-0,04
        EUR/USD 1,1636 %-0,01
        BRENT 62,66 %0,27
        ÇEYREK ALTIN 9.407,37 %0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya güzellik devi Shayen Paris, Türkiye'ye geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Shayen Paris, Türkiye'ye geliyor

        Fransız Laboratoires Shayen Cosmétiques & Compléments ile Türk Royal Pharma arasında distribütörlük ve stratejik iş birliği için prensip anlaşması sağlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 15:21 Güncelleme: 09.12.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Shayen Paris, Türkiye'ye geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küresel güzellik sektörü 2024 yılında 750 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşırken, dünya genelinde rekor bir büyüme trendi yakalamış durumda. Türkiye’de ise sektör, 2024 yılını 152 milyar TL hacimle kapatarak, yüzde 32 büyüme ile 2025 yılını 200 milyar TL seviyesinde tamamlama hedefiyle ilerliyor. Türkiye pazarına, uluslararası güzellik dünyasının markalarından biri olan Shayen Paris giriyor.

        Fransa merkezli Laboratoires Shayen Cosmétiques & Compléments ile Türkiye’nin önemli üretim ve sağlık gruplarından Royal Şirketler Grubu bünyesindeki Royal Pharma, Türkiye distribütörlüğü ve uzun vadeli stratejik iş birliği için prensip mutabakatına vardı. Anlaşma, Shayen Paris’in Türkiye pazarındaki operasyonel yapılanmasının temelini oluşturacak ve markanın bölgesel büyümesini hızlandıracak.

        REKLAM

        Shayen Paris’in kökeni, 1800’lü yıllarda bir Fransız gezgin ile yerli Kızılderili şifacının doğanın iyileştirici ritüellerinden ilham alır. Bu kadim bilgi, 1970’lerde kimya eğitimi almış bir Fransız ve bir Koreli bilim insanının akademik birikimi ile birleşerek markanın bilimsel temelini oluşturmuştur. Shayen Paris, bugün dünyada ilk kez Fransa’nın geleneksel kozmetik mirasını ve Kore’nin biyoteknolojik inovasyonlarını birleştiren bütüncül güzellik protokolünün öncüsü konumundadır.

        Fransa’nın yüzyıllara dayanan zarafet ve kozmetik uzmanlığını, Kore’nin endemik bitki çeşitliliğinden elde edilen aktif bileşenlerini, fermantasyon tabanlı üretim teknikleri ve biyoteknolojik işleme gücü ile harmanlayan Shayen Paris, uluslararası pazarda içerik geliştirme ve Ar-Ge alanında konumlanmaktadır.

        Shayen Paris, güzelliği içten dışa destekleyen bütünsel yaklaşımıyla hem dermatolojik cilt bakım ürünlerini hem de bilimsel besin takviyelerini aynı çatı altında sunan yenilikçi bir model geliştirmiştir. Formülasyonları:

        • Hücresel yenilenmeyi hızlandıran bileşenler
        • Metabolik dengeyi destekleyen kompleksler
        • Vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını aktive eden içerikler
        • Yüksek biyoyararlanım sağlayan patentli etkenler

        üzerine inşa edilmiştir.

        Marka, hammaddeleri moleküler düzeyde saflaştırma teknolojisi, biyoyararlanım optimizasyonu, fermantasyon bazlı biyoteknolojik üretim ve kanıt temelli etkinlik prensipleriyle geliştirerek cilt biyolojisiyle tam uyumlu formülasyonlar üretmektedir.

        "BİLİMSEL YAKLAŞIMIN GELECEĞİNİ TEMSİL EDİYOR"

        Royal Pharma Yönetimi iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

        “Shayen Paris’in Türkiye’ye gelişi, güzellik sektöründe bilimsel yaklaşımın geleceğini temsil ediyor. Bu iş birliği yalnızca iki güçlü markanın ortaklığı değil; aynı zamanda güzellik anlayışında yeni bir vizyonun başlangıcıdır.”

        Shayen Paris’in Türkiye lansmanı ve ürün portföyü, önümüzdeki dönem içerisinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        2 yıldır kaçıyordu... Defalarca bıçaklandı... 8 defa kalbi durdu!
        2 yıldır kaçıyordu... Defalarca bıçaklandı... 8 defa kalbi durdu!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Darp iddialarına yanıt
        Darp iddialarına yanıt
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor