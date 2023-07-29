Dünya haritası ülkelerin gerçek boyutlarını yansıtmıyor! İşte ülkelerin ve kıtaların gerçek büyüklükleri
Okullarda bize gösterilen 2 boyutlu Dünya haritası tüm ülke ve kıtaları gösterebilmek için kullanışlı bir biçimde tasarlansa bile büyük hatalarla dolu. Çoğu ülke ve kıtanın konumu ile boyutu haritada göründüğü gibi değil. İki boyutlu haritada bazı ülkeler ve kıtalar daha büyük veya daha küçük görünüyor. İşte, interaktif Dünya haritasına göre ülke ve kıtaların şekli.
Dünya haritası 16. yüzılda hazırlanmıştır. Haritada yer alan en büyük hatalardan birisi ekvator ile kutup arasında ebatların doğru oranda ayarlanmamasıdır. Kutuba yakın bir konumda yer alan Grönland olduğundan daha büyük, Çin ise ekvatora yakın bir konumda olduğu için haritada oldukça küçük duruyor.
True Size Map ile oluşturulabilen interaktif harita sayesinde, ülkelerin yüzölçümleri gerçek boyutlarıyla haritada yer değiştirebiliyor. İnteraktif haritaya göre Türkiye yüzölçümü olarak, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya ve Macaristan üzerinden Romanya'ya kadar uzanıyor.
ALMANYA İLE TÜRKİYE'NİN YÜZÖLÇÜMLERİ OLDUKÇA FARKLI
Almanya haritası, Türkiye haritası üzerine yatay bir şekilde konumlandırıldığında yüzölçümü olarak Türkiye'den küçük kalır. Ancak haritada Türkiye, Almanya'dan daha küçük gözükür.
İNGİLTERE, TÜRKİYE HARİTASININ İÇERİSİNE SIĞABİLİR
İngiltere haritası, Türkiye haritası üzerine yatay bir şekilde konumlandırıldığında İngiltere yine yüzölçümü olarak Türkiye'den daha küçük kalır.
AVUSTRALYA, AVRUPA ÜLKELERİNDEN DAHA BÜYÜKTÜR
Avustralya, yüzölçümü olarak Avrupa ülkelerinden daha büyüktür. Avustralya, Almanya, Polonya, Fransa, Avusturya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Danimarka ve Belarus'u kaplar.
RUSYA NE KADAR BÜYÜK GÖZÜKÜYOR OLSA BİLE AFRİKA'DA OLDUKÇA KÜÇÜK
Rusya, Dünya haritasında ne kadar devasa boyutlarda gözükse bile ekvatora doğru inildiğinde Afrika kıtasında yüzölçümü olarak küçük kalır. Afrika o kadar büyük bir kıtadır ki ancak ABD, Hindistan ve Çin birleşitirilince bir Afrika elde edilebiliyor.
ÇİN, ABD VE KANADA'YI NEREDEYSE İÇERİSİNE ALABİLİR
Çin, Dünya haritasında ekvatora yakın olduğunda küçük gözüküyor ancak haritada ABD ve Kanada'nın olduğu konuma getirildiğinde neredeyse iki ülkeyi kaplıyor.
TÜRKİYE YÜZÖLÇÜMÜ OLARAK AVRUPA ÜLKELERİNDEN BÜYÜKTÜR
Türkiye, haritada küçük gösteriliyor olsa bile Avrupa ülkelerinin olduğu konuma yatay bir şekilde getirildiğinde Hollanda, Almanya, Çekya, Belçika, Slovakya gibi ülkelerin tamamını içerisine dahil edebiliyor.
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ, BELÇİKA'DAN 5 KAT DAHA BÜYÜKTÜR
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, uzun yıllardır Belçika'nın sömürgesidir. Haritada mor renk ile gösterilen Demokratik Kongo Cumhuriyti, turuncu renk ile gösterilen Belçika'dan 5 kat büyüktür.