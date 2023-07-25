İngiltere haritası, Türkiye haritası üzerine yatay bir şekilde konumlandırıldığında İngiltere yine yüzölçümü olarak Türkiye'den daha küçük kalır.

Avustralya, yüzölçümü olarak Avrupa ülkelerinden daha büyüktür. Avustralya, Almanya, Polonya, Fransa, Avusturya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Danimarka ve Belarus'u kaplar.

6 Şurada Paylaş!









RUSYA NE KADAR BÜYÜK GÖZÜKÜYOR OLSA BİLE AFRİKA'DA OLDUKÇA KÜÇÜK

Rusya, Dünya haritasında ne kadar devasa boyutlarda gözükse bile ekvatora doğru inildiğinde Afrika kıtasında yüzölçümü olarak küçük kalır. Afrika o kadar büyük bir kıtadır ki ancak ABD, Hindistan ve Çin birleşitirilince bir Afrika elde edilebiliyor.