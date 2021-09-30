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Dünya Hayvanları Koruma Haftası başlıyor

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Haftası’nda farkındalığı artırmak ve patili dostlara mama desteğinde bulunmak için #SenDePatile kampanyası hayata geçiriliyor. Canımız Sokakta projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimi programını başlatılıyor

Dünya Hayvanları Koruma Haftası başlıyor

Purina, pandeminin sessiz mağdurları olan sokak hayvanlarının artan problemlerine çözüm üretmek amacıyla Impact Hub İstanbul ve Circular Mind iş birliğinde gerçekleştirdiği Canımız Sokakta projesinde yeni bir aşamaya geçiyor.

Projenin “Bootcamp Fikir Maratonu”nda Çevre Mühendisi Sena Aslan, Sivil Toplum Çalışanı ve Teknoloji Girişimcisi Hasan Basri Cihan, Eğitmen ve Yeşil Girişimci Caner G. Yalın’a ait olan ve birincilik kazanan “21. Yüzyılın Minik Kahramanları” fikri, projelendirilerek hayata geçiriliyor.

Projenin ilk fazında, geleceğin mimarı çocuklara hem evcil hayvanların bakımı ve davranışları hem de sokak hayvanları ile ilgili farkındalık eğitimleri verilecek. Böylelikle sokak hayvanlarına dair bilincin kazandırılması, sokak hayvanlarının beslenmesi, bakımı ve sahiplendirilmesinin artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri için özel olarak hazırlanan eğitimleri Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Haftasında pilot okullarda vermeye başlıyor.

Eğitimlerin ardından, çocukları projeye dahil ederek olumlu davranış değişikliği sağlamak amacı ile mavi plastik kapak toplama programı başlatılacak. Çocukların biriktireceği mavi kapaklar sokak hayvanları için mama kabına dönüştürülecek. Öğrenciler dönüştürülen mama kaplarını mamalarla birlikte sokak hayvanlarıyla buluşturacak.

MAMA BAĞIŞINA DESTEK

Öte yandan #SenDePatile kampanyası bu yıl da devam ediyor. Instagram reels üzerinden patili dostlarımızın seslendirilmesiyle oluşturulan videolar ile sokaktaki ve barınaktaki dostlarımız için farkındalık yaratılıyor.

Oluşturan videoların remiks’lenen paylaşımları içinse 10 ton mama bağışına ek 10 ton daha mama bağışında bulunulacak.

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