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Dünya İnsan Hakları Günü için çocuklar ne okusun?

10 Aralık "Dünya İnsan Hakları Günü"

Dünya İnsan Hakları Günü için çocuklar ne okusun?

Dünya İnsan Hakları Günü okuma önerileri

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edildiği 10 Aralık 1948 tarihinden bu yana 10 Aralık Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler tarafından ''Dünya İnsan Hakları Günü'' olarak kutlanıyor.

Eşit, adil ve onurlu bir yaşam için, insan haklarının korunması çok önemli. Dünya İnsan Hakları Günü'nde özellikle çocuk hakları konularına eğilen, ufkunuzu genişletecek, farklı yaş gruplarına yönelik kitaplara göz atmaya ne dersiniz?

Küçük Filozof: Neden İstediğimi Yapamıyorum?

Neden İstediğimi Yapamıyorum?, küçük okurlara yönelik zihin açıcı kitaplardan oluşan Küçük Filozof serisinde yer alıyor.

Fransız filozof Oscar Brenifier’in imzasını taşıyan "Küçük Filozof" kitapları, Filo ve Zof karakterlerinin yardımıyla, 4-7 yaş arasındaki çocukların kafalarını kurcalayan ilk büyük sorular üzerine yoğunlaşarak, minik okurlarını bu soruların peşinde masalsı bir gezintiye çıkarıyor. Çocukların zihnini karıştıran ve hayata bakışlarına yön veren bu hayati sorular, böyle bir diziden beklendiği üzere eleştirel düşünme kabiliyetine de katkı sağlıyor.

“Neden istediğimi yapamıyorum?” gibi sürpriz sorularla karşılaşan ebeveynler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olan "Küçük Filozof" serisi, çocuklarla yetişkinler arasındaki sözel ve davranışsal ilişkileri geliştiren paylaşımlar sunmayı da ihmal etmiyor.

Duvar

Frédéric Maupomé'un yazıp Stéphane Sénégas'nın resimlediği Duvar, oyun oynama hakları ve özgürlükleri kısıtlanan bir grup ufaklığın sergilediği ilham verici mücadeleyi ve dayanışmayı konu edinen, yaşsız bir eser.

Ruhumuzun derinliklerine işleyen hikâyesi ve zihinlerde çarpıcı izler bırakan resimleriyle hiçbir kitapseverin kayıtsız kalamayacağı Duvar, hayatımızdaki çizgilerin, sınırların çoğu zaman bizim eserimiz olduğuna dikkat çekiyor, herkesi bu küçük ayrıntı üzerine düşünmeye davet ediyor.

Her gün dünyanın farklı bir köşesinde yükselmeye başlayan "gerçek" ya da "gölge" çizgileri oyunun birleştirici gücüyle eleştirme yoluna giden bu evrensel hikâye, başkalarının dayattığı sınırlarda daha fazla oynamak istemeyen özgür ruhların sesi oluyor.

Filozof Çocuk – Hepimiz Eşit Miyiz?

Dünyaca ünlü Fransız filozof yazar Oscar Brenifier’nin beğeniyle okunan “Filozof Çocuk” dizisinde yer alan kitaplardan biri olan Hepimiz Eşit Miyiz?, çocukların kafasını kurcalayan bu büyük soruyu masaya yatırıyor.

Düşünme eylemini çocuklar için eğlenceli bir serüvene dönüştüren Oscar Brenifier, “Hepimiz eşit miyiz?”, “Başkalarıyla aynı fikirde olmak zorunda mıyım?” ve “Hepimiz çalışmak zorunda mıyız?” soruları yardımıyla, okurlarını düşünceleriyle oynamaya ve görünenin ardında yatan gerçeği keşfetmeye çağırıyor. Hayatı, ucu bucağı olmayan büyük bir oyun alanına benzeten yazar, çocuklara yaşama dair ufuk açıcı sorular yöneltiyor ama bunlara yanıt vermekten de kaçınıyor. Sokrates’in “sürekli soru sorma” yöntemiyle, genç beyinleri doğru şekilde düşünmeye yönlendiriyor.

Gölge

İngiliz Çocuk Edebiyatı Elçisi, efsanevi yazar Michael Morpurgo, Gölge adlı romanıyla bu kez gözünü 2000'li yıllarda Asya kıtasında yaşanan insanlık dramına çeviriyor ve Emin adında Afgan bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.

Yazarın alametifarikası insan-hayvan dostluğu ile savaş ve barış temalarının yine ön planda tutulduğu bu sürükleyici eser; sevgi bağıyla birbirine kenetlenen yaşamlara dokunuyor, Afganistan'dan İngiltere'ye uzanan destansı bir yol hikâyesi anlatıyor.

Bir köpeğin izinden yürüyerek yakın dönem dünya siyasi tarihine ayna tutan Morpurgo; savaşın yıkıcı etkileri, sevdiklerini yitirme ve sığınmacılık gibi insan ruhunda kapanmaz yaralar açabilecek hassas konuları sinemasal bir dille, ustalıkla aktarıyor.

Yalınayak Gen 1: Hiroşima’nın Hikâyesi

Ünlü manga ustası Keiji Nakazawa tarafından yaratılan ve atom bombasının etkilerine dair tarihsel bir belge niteliği taşıyan “Yalınayak Gen” serisinin, ilk cildi olan Hiroşima’nın Hikâyesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima’da yaşananları küçük bir çocuğun gözünden aktarıyor.

Otobiyografik özellikler taşıyan bu etkileyici manga, -savaşın trajedisini, yaşanan acıları ve her şeye rağmen dayanışmanın önemini vurguluyor.

İnsanlığın yeni nesli için bir güç kaynağı umuduyla hayat bulan Gen'in 25 dile çevrilen ve dünya çapında yankı uyandıran hüzünlü öyküsü; nükleer silahlanmaya “hayır” diyecek gücü geleceğe taşıyor, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birini unutmuyor ve unutturmuyor.

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