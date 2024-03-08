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        Haberler Gündem DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 2024 Google Doodle oldu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, anlamı ve önemi ne?

        Kadınlar Günü Google'a Doodle oldu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

        Google özel günleri tasarladığı Doodle ile gündeme gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Kadınlar Günü her sene 8 Mart'ta dünya genelinde kutlanıyor. Google Kadınlar Günü tasarımını ana sayfasına taşıyarak kullancılara özel Doodle tasarladı. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, anlamı ve önemi ne? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 01:13 Güncelleme: 08.03.2024 - 01:13
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        8 Mart Dünya Kadınlar Günü Google'a Doodle oldu. Google özel günleri, tasarladığı görsellerle ana sayfasına Doodle olarak taşımaya devam ediyor. Google, Kadınlar Günü için kadınlardan oluşan bir animasyon hazırladı. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, anlamı ve önemi ne? İşte 2024 Dünya Kadınlar Günü doodle'ı ve tüm detaylar...

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        DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 2024 DOODLE OLDU

        Google, açılış sayfasında özel günleri kutlamak için kullandığı 'doodle'lara bir yenisini daha ekledi. Google'a giren kullanıcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir doodle ile karşılaşıyor.

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        DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

        8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

        26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

        İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.

        Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

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        TÜRKİYE’DE KADINLAR GÜNÜ

        Türkiye'de 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1980 darbesi döneminde dört yıl kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle kutlanmaya devam ediliyor.

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        8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak ilan edildi. Kadınlar Günü'nün geçmişi ise eskilere dayanmaktadır.

        Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

        1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, "kadın hakları, uluslararası barış günü" olarak kabul edildi.

        Bu kabule gerekçe olarak iki temel neden gösterildi. Bunlar: dünya barışının korunması, sosyal gelişim ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlama gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.

        Günümüzde Dünya Kadınlar Günü, kadınlar açısından daha farklı anlamlar taşımaktadır. Artık 8 Mart, kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gündür. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa bile kadınlar açısından bir çok sorun hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir çoğunluğu hala (%70'i) kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların büyük çoğunluğu (2/3'si) yine kadınlardır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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