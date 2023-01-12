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Dünya Kahvaltı Günü UNESCO yolunda

Van'ın kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla her yıl haziran ayının ilk pazar gününün UNESCO tarafından Dünya Kahvaltı Günü ilan edilmesi için Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde başlatılan süreçte ilk adım atıldı

Dünya Kahvaltı Günü UNESCO yolunda
AA

Otlu peynir, murtuğa, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının bilinirliliğinin artırılması hedefleniyor.

AA'nın haberine göre bu amaçla 9 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı kentte, Van TSO tarafından haziranın ilk pazar gününün resmi olarak Dünya Kahvaltı Günü ilan edilmesi ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi için geçen yıl UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna başvuru yapıldı.

Değerlendirme sonucu Van TSO'ya gönderilen yazıda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi'nde talebin değerlendirildiği ve sürecin icracı kurum olan Dışişleri Bakanlığı tarafından takibinin uygun görüldüğü bildirildi.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, Kovid-19 salgını sürecinde "Dünya Kahvaltı Günü"nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla kutlandığını anımsattı.

Van'da 2014'te "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası"nı kurduklarını hatırlatan Takva, şöyle konuştu:

"Bunu sürdürebilir kılmak, geleneksel kültürümüzü daha üst seviyeye çıkarmak için çaba sarf ettik. Geldiğimiz noktada memnuniyetle ifade etmeliyim ki UNESCO Türkiye Milli Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi bu talebimizi değerlendirdi ve sürecin takibinin Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi için bir karar alındı. Biz de bu kültürümüzün dünyaya tanıtılması konusuna bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşadık."

Takva, haziran ayının ilk pazarı düzenlenen etkinliğin son iki yıldır Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütüldüğüne dikkati çekerek, UNESCO'nun görevlendirmesiyle yapılacak takibin ardından "Dünya Kahvaltı Günü"nün UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesini beklediklerini dile getirdi.

"KENDİ ÜRÜNLERİMİZLE FARK YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Van kahvaltısının markalaşması açısından bu çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Takva, şunları kaydetti:

"Dünyada ilham veren rekorlar sıralanırken Van kahvaltısı da bunlar arasında yer alıyor. Bunu sürdürmek gerekiyor. İnşallah bundan sonra her yıl haziranın ilk pazar günü 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak kutlanacak. Bazı iller çeşitli ürünlerle öne çıkıyor. Kahvaltı tek başına bir üründen ibaret değil, 20'ye yakın üründen oluşan bir öğünden söz ediyoruz. Sadece öğle ya da akşam yemeğiyle meşhur bir kent yok ama kahvaltısıyla meşhur sadece Van var.

Dolayısıyla kültürel değer açısından çıktığımız bu yol, beraberinde kahvaltının birleşenleri olan ürünleri de pazar ürünü haline getirecek. Kendi ürünlerimizle fark yaratmaya çalışıyoruz. İller, ülkeler büyük rekabet içinde. Bu rekabette fark yaratan çalışmaları daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor."

"VAN KAHVALTISININ HAK ETTİĞİ YERE GELMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK"

İşletmeci Aydın Acar da "Van kahvaltısı onlarca çeşitten oluşuyor. En çok beğenilenler, murtuğa, otlu peynir, kavut ve kavurma. Günübirlik kentimize gelip kahvaltı yapan misafirlerimiz var. Bu anlamda Dünya Kahvaltı Günü'nün ilan edilmesi için UNESCO'ya yapılan talep bizi sevindirdi, heyecanlandırdı. Bu çalışma Van kahvaltısının hak ettiği yere gelmesine olanak sağlayacak" dedi.

Van'ı gezmeye gelen Adanalı İlkay Elyiğit de Van kahvaltısının diğer illerdeki kahvaltıdan farklı olduğunu söyledi.

Kentin de kahvaltısının da çok güzel olduğunu dile getiren Elyiğit, "Kahvaltıda çok çeşit ve değişik lezzetler var. Van kahvaltısı sadece Van'ı değil ülkemizi temsil ediyor. Tamamen doğal ürünler. Bu açıdan UNESCO yolunda olması sevindirici" ifadelerini kullandı.

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