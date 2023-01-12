Dünya Kahvaltı Günü UNESCO yolunda

Otlu peynir, murtuğa, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının bilinirliliğinin artırılması hedefleniyor.

AA'nın haberine göre bu amaçla 9 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı kentte, Van TSO tarafından haziranın ilk pazar gününün resmi olarak Dünya Kahvaltı Günü ilan edilmesi ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi için geçen yıl UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna başvuru yapıldı.

Değerlendirme sonucu Van TSO'ya gönderilen yazıda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi'nde talebin değerlendirildiği ve sürecin icracı kurum olan Dışişleri Bakanlığı tarafından takibinin uygun görüldüğü bildirildi.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, Kovid-19 salgını sürecinde "Dünya Kahvaltı Günü"nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla kutlandığını anımsattı.

Van'da 2014'te "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası"nı kurduklarını hatırlatan Takva, şöyle konuştu:

"Bunu sürdürebilir kılmak, geleneksel kültürümüzü daha üst seviyeye çıkarmak için çaba sarf ettik. Geldiğimiz noktada memnuniyetle ifade etmeliyim ki UNESCO Türkiye Milli Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi bu talebimizi değerlendirdi ve sürecin takibinin Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi için bir karar alındı. Biz de bu kültürümüzün dünyaya tanıtılması konusuna bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşadık."

Takva, haziran ayının ilk pazarı düzenlenen etkinliğin son iki yıldır Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütüldüğüne dikkati çekerek, UNESCO'nun görevlendirmesiyle yapılacak takibin ardından "Dünya Kahvaltı Günü"nün UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesini beklediklerini dile getirdi.