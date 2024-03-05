Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasında ilk kez 2 Türk sporcu yarışacak

Kayseri'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda ilk kez yarışacak olan 2 Türk sporcuyla ilgili açıklamalar yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, bunun kar motosikletinde yetiştirecekleri sporcular için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8-10 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin ilk kez organize edeceği şampiyonayı AA muhabirine değerlendirdi.

Motor sporlarının gözde organizasyonlarından ve dünya çapında popülaritesi olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı Kayseri'de gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Uçar, "Erciyes de dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek organizasyon, ülkemizin, Kayseri'nin ve Erciyes Kayak Merkezi'nin tanıtımı anlamında çok büyük bir katkı sağlayacak. Özellikle beklentimiz, sporcularımızın kar motosikletinde performansının gelişmesini sağlamak." diye konuştu. REKLAM Türkiye'nin uluslararası organizasyonları başarılı bir şekilde düzenlemeye devam ettiğini belirten Uçar, şöyle konuştu: "Kayseri'de ev sahipliği yapacağımız organizasyonda sporcularımızdan Galip Alp Baysan ve Şakir Şenkalaycı mücadele edecek. Türkiye'de kar motosikleti kullanan ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda yarışacak sporcularımızın yetişmesi açısından önemli bir kriter olacak. Çünkü Şakir Şenkalaycı, motokros branşında 500'ün üzerinde öğrencisi olan, yıllardır ülkemizi başarıyla temsil eden bir sporcumuz. Şenkalaycı'nın bizim açımızdan yeni bir branş olan kar motosikletinde yeni sporcular yetiştirmesine de inşallah vesile olacak."

"150'NİN ÜZERİNDE ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK" Türkiye için yüksek dağları, kar kalitesi ve kayak merkezlerinin profesyonelliği göz önüne alındığında, böyle bir organizasyonun geç kalmış bir faaliyet olduğunu belirten Uçar, "Bu güne kadar kayak merkezlerini sadece turistik tesis anlamında kullanıyorduk ama Türkiye'de şu anda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı yapabileceğimiz, kar üzerinde motor sporları organizasyonları düzenleyebileceğimiz çok popüler ve dünya standartlarının üzerinde 7 ayrı merkezimiz var." ifadelerini kullandı. REKLAM Erciyes'te bu organizasyonu düzenledikten sonra Türkiye'nin diğer kayak merkezlerinin de sırayla ev sahipliği yapması yönünde çalışacaklarını dile getiren Uçar, şöyle devam etti: "Çünkü 170 milyonun üzerinde canlı televizyon izleyicisi olan bir organizasyondan bahsediyoruz. Erciyes'teki organizasyonumuz, 150'nin üzerinde ülkeye canlı yayınlanacak. Toplamda da 2.8 milyar insana sosyal medya kanalları ve farklı iletişim kanallarıyla ulaşacak. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir ülkesinde 'Kayseri Erciyes' diye internette bir arama yapıldığı zaman, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yarışları, Erciyes veya Uludağ, Sivas Yıldızdağ, Kartepe, Kartaltepe ismiyle görünüyor olacak. Bu organizasyon aynı zamanda hem kayak merkezlerimizin turistik manada tanıtımına hem de ülkemizin sportif organizasyon gücünün tanıtımına büyük katkı sağlamış olacak."