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Karşılaşmanın ardından çıkan olaylar nedeniyle özür dileyen Nurmagomedov, "Bana yeni rakipler, benden nefret eden yeni kişiler lazım. Size söylemiştim. Gerçekten beni yenebileceğini mi sandınız? Beni destekleyen ve hep yanımda olan taraftarlara teşekkür ediyorum. Benim için çok şey ifade ediyorsunuz." yorumunda bulundu.