Dünya klasiği

AA

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ve dekor tasarımının Hakan Dündar'a, kostüm tasarımının Funda Karasaç'a, müziklerinin Kemal Günüç'e ve ışık tasarımının Osman Uzgören'e ait olduğu oyun, 16, 17 ve 18 Eylül'de saat 20.30'da Macunköy Yerleşkesi'nde açık havada izlenebilecek.

Jean-Baptiste Poquelin Molière'in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği ve Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyun, mal varlığını herkesten esirgeyen ama sempatik tarafı da bulunan bir karakter olan Harpagon'un yaşadıklarını anlatıyor.

Harpagon'u, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandıracak.

Öte yandan Ankara Devlet Tiyatrosu "Cimri"nin ardından 23, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde "Anna Karenina" adlı oyunu da Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşturacak.