Dünya Kupası 2018: Fransa - Hırvatistan finali rehberi

2018 Fifa Dünya Kupası finali , Fransa v Hırvatistan Stad: Luzhniki Stadı, Moskova, Tarih: 15 Temmuz, Pazar Başlama vuruşu: : TSİ 18:00 Yayıncı: TRT 1

Turnuva başlarken çok az kişinin adını koyabildiği bir final maçı.

Hırvatistan, ilk uluslararası kupasını alabilmek, Fransa ise son altı Dünya kupası'ndaki altıncı finalinde, Paris'te 20 yıl önce kazandıkları Dünya Kupası'na bir ikincisini ekleyebilmek için Moskova'daki Luzhniki Sdatı'nda sahaya çıkacak.

Fransa'nın Teknik Direktörü, Didier Deschamps, takımın başında üçüncü turnuvasına çıktı ve hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası'na uzanan üçüncü kişi olmak istiyor.

Hırvat Teknik Direktör Zlatko Dalic ise sadece dokuz aydır takımın başında ve futbolun en büyük kupasına sadece 90 dakika uzakta.

Hırvatistan'daki hava: 'Düşle, düşle düşle'

FIFA sıralamasında 20. olan Hırvatistan, bu listede Dünya Kupası finaline çıkmayı başaran en alt sıradaki takım ve final oynayack 13. ülke.

Final, Hırvatistan'ın bu zamana dek Dünya Kupası'nda geldiği en ileri aşama. Hırvatlar 20 yıl önce üçüncü olmuş ve o kupayı yarı finalde boyun eğidikleri Fransa kendi evinde kazanmıştı.

- Getty Images Hırvatistan bağımsızlığını 1991'de kazanmıştı.

Hırvat spor gazetesi "Düşle, Düşle, Düşle, Hırvatistan Dünya Kupası finalinde" başlığıyla çıktı ve Daliç'in 1998'deki başarıyı aşarak "bir efsenaye dönüştüğünü" yazdı.

Jutarjni List gasetesi ise "Şevkliler finalde, ülke transa geçti- şampiyonluğa bir adım daha" başlığıyla çıktı.

Sportarena internet sitesinden yorumcu Davor Kovaceviç ise "Maçlarımız heyecanlı değilmiş. Kimin umurunda ki? Biz heyevanlanıyoruz ve önemli olan da bu. Sanki Fransa heyecanlandırıyor sanki ve oyuncularının değeri bizimkilerin üç ya da dört katı" dedi.

Fransa'daki hava: '2016'nın yaralarını saralım'

Fransa iki yıl önce kendi evinde düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmış, ancak Portekiz karşısında favori ekip olmalarına karşın, kaybetmişlerdi.

Bu kez ülkeyi ve takımı motive eden, yenilginin hatıraları.

SudOuest gazetesi finali iki yıl öncenin "yaralarının sarma" şansı olarak görüyor. Gazete "Bu kez farklı, oyuncular daha yetişkin ve Kylian Mbappe var. Ofansımız ateşli ve korku salıyor ve Fransa Hırvat kuşatmasını yaracak çok sayıda silaha sahip" dedi.

Fransız medyası özellikle takımın, ekstra dinlenme süresine dikkat çekti. Fransa yarı final maçını Hırvatistan'dan 24 saat önce oynadı. Rakipleri gruplardan sonraki tüm maçlarında uzatmaların ardından (iki kez penaltılarla) galip gelirken, Fransa rakiplerini normal sürede geçti.

Le Figaro'ya göre bu durum "yetenekli ve sorun yaratma kabiliyeti olan bir takıma karşı tanrının bir lutfu"

Le Point ise oyuncuların psikolojik hazırlığının önemine dikkat çekiyor. Gazete uzatmalara karşın Hırvatlar'ın psikolojisinin "kusursuz" olduğunu, takımınsa "yenilmez" gibi göründüğünü belirtiyor.

Altın top mücadelesi

Bu Dünya Kupası, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'nin turnuvayı futbollarıyla domine etmeleri için son şanslarıydı.

Ancak her iki takım da ikinci turda elendi ve başka oyuncuların turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen prestijli Altın Top ödülünü alma şansı doğdu.

Turnuvada çok iyi bireysel performanslar görmemize karşın, oyunuyla çok da önce çıkan bir futbolcu henüz olmadı.

Bu anlamda final belirleyici olabilir. Son altı Dünya Kupası'nda Altın Top ödülünün sahibi turnuvanın şampiyonlarından çıkmadı.

Öne çıkan oyunculardan biri de Hırvat Luka Modric.

Fransız golcü Mbappe de özellikle Arjantin maçında attığı gollerle sergilediği yeteneğiyle ödülün başlıca adaylarından biri.

Turuvanın en iyi savunmacısı kim?

Hırvat stoper Dejan Lovren üzerinde fikir birliği yok ama bu sezonki performansı su götürmez.

Lovren ilk 11'e çıkarsa, 2006'da Thierry Henry'den sonra aynı yıl hem bir İngiliz kulübü formasıyla Şampiyonlar Ligi finali hem de Dünya Kupası finalinde forma giyen ilk oyuncu olacak.

Henry 2006'da her iki finalde de kaybeden taraftaydı.