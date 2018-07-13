Dünya Kupası 2018: İngiliz taraftarların fazla iyimser Dünya Kupası dövmeleri

İngiltere'nin futboldaki büyüklüğünden çok emin olduğunuzu ve takımın Dünya Kupasını almasını kutlayan kalıcı bir dövme yaptırdığınızı düşünün.
O kadar kendinize güveniyorsunuz ki, en sevdiğiniz oyuncunun resmiyle birlikte, tarihi ve "Dünya Kupası şampiyonu" yazdırdınız.
Ve sonra işler çok ters gitti. Peki, şimdi ne olacak?
Teddy Allen'ın sağ bacağında kaptan Harry Kane'in mutlu ve biraz şoke olmuş yüz ifadesini gösteren bir dövme var.
"Sir Harry" ve "Dünya Kupası Şampiyonları 2018" yazıyor.
30 yaşındaki Allen'ın sağ bileğinde de İngiltere'nin Dünya Kupası sloganı "Its coming home" hazıyor. Allen dövmeyi İngiltere İsveç'i çeyrek finalde geçtikten sonra yaptırmış.
Peki, İngiltere Hırvatistan'a yenildikten sonra dövmeleri sildirmeyi düşünüyor mu?
Hayır.
Allen "Daima kalacak. İngiltere bizi gururlandırdı ve bunu göremiyorsanız üç aslanı hak etmiyorsunuz demektir" diyor.
Bir başka kendisine çok güvenen taraftarsa Leeds kentinde yaşayan Jamie Richardson.
Karnındaki 20 santimetrelik dövmede Dünya Kupası ve "İngiltere-2018 Dünya Kupası şampiyonu" yazıyor. Dövmeyi yaptırmaya İnglitere'nin Panama karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetinde karar vermiş.
İngiltere'nin kupayı alacağına o kadar eminmiş ki, maçın devre arasında dövmeyi yaptırmaya karar vermiş.
"Turnuvanın bu kadar erken bir aşamasında bu dövmeyi yaptırmak için 10 dövmeciyi aradım. Sonunda biri kabul etti. Benim için bir önsezi gibiydi. Sanki birisi "Jamie, evladım, git o dövmeyi yaptır ve Dünya Kupası buraya gelecek' dedi. Hiçbir şüphem yoktu" diyor.
Peki ya şimdi? Richardson'ın hiçbir pişmanlığı yok.
"Tabii ki tutacağım. 70 yaşında bir emekliyken ve eski dostlarımla bir kulüpte oturup, cebimizde para olmadan bir pubda yarım biralar söylerken bana 'Jamie, yıllar önce yaptırdığın şu dövmeyi hatırlıyor musun?' diyecekler ve bir kez daha bakmak isteyecekler" diyor.
Richardson ayrıca "Hayatımın en iyi iki haftasını geçirdim. İngiliz olmaktan çok gurur duydum ve hiçbir şey bunu değiştiremez. Asla ve asla bu dövmeyi sildirmeyeceğim" diye de ekliyor.
Allen ve Richardson fikirlerini değiştirmeyecek gibi görünse de İngiliz Dermatoloji Birliği'nin araştırmasına göre, dövme yaptıranların üçte biri daha sonra bundan pişman oluyor. Ancak dövmeyi sildirmek, acılı, pahalı ve uzun süren bir iş.
Mürekkebi küçk parçalara ayırmak için bir lazer kullanıyor ve daha sonra bunlar kana karışıp, vücuttan atılıyor.
İngiltere'de özel klinikler, küçük dövmeleri silmek için seans başına 150 Sterlin (950 TL) daha büyükler içinse 800 sterlin (5 bin TL) ücret istiyor. Dövmenin silinmesi için 10 seanstan fazlasının gerektiği ve bazı dövmelerin tamamen silinemediği belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.