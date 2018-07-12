Dünya Kupası 2018: Yarı finalde Hırvatistan'a elenen İngiltere'de Cüneyt Çakır öfkesi

Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a yarı finalde 2-1'lik skorla elenen İngiltere'de maçın Türk hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlara hem sosyal medyada hem de basında tepki gösteriliyor.
Independent haber sitesinde yer alan yazıda, "Cüneyt Çakır'dan beklenen sahada disiplini sağlamasıydı. Herkes onu 2013'te Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United - Real Madrid maçında Nani'ye gösterdiği kırmızı kartla hatırlar. O dönem Manchester United menajeri olan Sir Alex Ferguson'un büyük öfkesine rağmen, Çakır Nani'yi sert müdahalesi sonrası oyundan atmış, Manchester United da elenmişti" diyor.
Ancak Independent yazısında Cüneyt Çakır'ın sertliğe taviz vermeyen disiplinli yaklaşımının dün akşam oynanan İngiltere - Hırvatistan karşılaşmasında kaybolduğunu ifade ediyor:
"Çakır anlaşılmaz bir biçimde her türlü sert müdahaleye göz yumdu. Önce Dejan Lovren tam da Dejan Lovren'e yakışır bir şekilde çok sert bir müdahale yaptı. Ancak Çakır gibi disiplini ön plana alan bir hakemin kartlarının cebinde kalması garipti."
Independent daha sonra Lovren'in Raheem Sterling'e de sert bir faul yaptığını, ancak Çakır'ın sadece sözlü uyarıyla yetindiğini ifade ediyor.
Independent, "Lovren hat-trickini 90 dakikanın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Cüneyt Çakır'ın kulağına bağırıp çağırarak tamamladı. Ancak bu kez sözlü uyarı bile gelmedi" diyor.
Ancak Independent'a göre Cüneyt Çakır'ın maçın kaderini etkileyen kararı Hırvatistan'ın ikinci yarıda attığı beraberlik golüyle geldi.
"Walker kafayla topu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Perisic ise ayağını fazlasıyla kaldırarak pozisyona girdi. Walker'ın kafası topun ve Perisic'in ayağının altında kalıyordu. Ancak İngiltere'nin endirek serbest vuruş çağrıları sonuçsuz kaldı. Çakır golü verdi."
Çakır'ın gol pozisyonundaki kararı ve maç genelindeki yönetimi sosyal medyada da İngiltere taraftarlarının tepkisini çekti.
İngiliz Amerikan Futbolcusu Jermaine Eluaminor Twitter'dan "Hırvatların yerde kaldığı her pozisyonda hakem faulü çalıyor. İngiliz oyuncular yerde kalınca hiçbir şey yapmıyor. Son iki saattir tansiyonumun yükselmesinin nedeni bu hakem" dedi.
https://twitter.com/TheMainShow_/status/1017137704205717504
Bazı kullanıcılar ise 2013'teki Nani pozisyonuyla dün akşamki beraberlik golü pozisyonunun benzerliğine dikkat çekerek, "O pozisyonda Nani'yi oyundan atan bir hakem için bu pozisyonun faul olması gerekirdi" dedi.
https://twitter.com/TomParkes_/status/1017128099325071361
Bazı kullanıcılar ise Cüneyt Çakır'ın maç performansının FIFA tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.
https://twitter.com/LauraAnn_93/status/1017145351202099200
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.