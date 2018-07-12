Dünya Kupası 2018: Yarı finalde Hırvatistan'a elenen İngiltere'de Cüneyt Çakır öfkesi

- AFP

Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a yarı finalde 2-1'lik skorla elenen İngiltere'de maçın Türk hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlara hem sosyal medyada hem de basında tepki gösteriliyor.

Independent haber sitesinde yer alan yazıda, "Cüneyt Çakır'dan beklenen sahada disiplini sağlamasıydı. Herkes onu 2013'te Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United - Real Madrid maçında Nani'ye gösterdiği kırmızı kartla hatırlar. O dönem Manchester United menajeri olan Sir Alex Ferguson'un büyük öfkesine rağmen, Çakır Nani'yi sert müdahalesi sonrası oyundan atmış, Manchester United da elenmişti" diyor.

- AFP

Ancak Independent yazısında Cüneyt Çakır'ın sertliğe taviz vermeyen disiplinli yaklaşımının dün akşam oynanan İngiltere - Hırvatistan karşılaşmasında kaybolduğunu ifade ediyor:

"Çakır anlaşılmaz bir biçimde her türlü sert müdahaleye göz yumdu. Önce Dejan Lovren tam da Dejan Lovren'e yakışır bir şekilde çok sert bir müdahale yaptı. Ancak Çakır gibi disiplini ön plana alan bir hakemin kartlarının cebinde kalması garipti."

Independent daha sonra Lovren'in Raheem Sterling'e de sert bir faul yaptığını, ancak Çakır'ın sadece sözlü uyarıyla yetindiğini ifade ediyor.

Independent, "Lovren hat-trickini 90 dakikanın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Cüneyt Çakır'ın kulağına bağırıp çağırarak tamamladı. Ancak bu kez sözlü uyarı bile gelmedi" diyor.

- Reuters

Beraberlik golüne tepkiler

Ancak Independent'a göre Cüneyt Çakır'ın maçın kaderini etkileyen kararı Hırvatistan'ın ikinci yarıda attığı beraberlik golüyle geldi.

"Walker kafayla topu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Perisic ise ayağını fazlasıyla kaldırarak pozisyona girdi. Walker'ın kafası topun ve Perisic'in ayağının altında kalıyordu. Ancak İngiltere'nin endirek serbest vuruş çağrıları sonuçsuz kaldı. Çakır golü verdi."

- AFP

Çakır'ın gol pozisyonundaki kararı ve maç genelindeki yönetimi sosyal medyada da İngiltere taraftarlarının tepkisini çekti.

İngiliz Amerikan Futbolcusu Jermaine Eluaminor Twitter'dan "Hırvatların yerde kaldığı her pozisyonda hakem faulü çalıyor. İngiliz oyuncular yerde kalınca hiçbir şey yapmıyor. Son iki saattir tansiyonumun yükselmesinin nedeni bu hakem" dedi.

https://twitter.com/TheMainShow_/status/1017137704205717504

Bazı kullanıcılar ise 2013'teki Nani pozisyonuyla dün akşamki beraberlik golü pozisyonunun benzerliğine dikkat çekerek, "O pozisyonda Nani'yi oyundan atan bir hakem için bu pozisyonun faul olması gerekirdi" dedi.

https://twitter.com/TomParkes_/status/1017128099325071361

Bazı kullanıcılar ise Cüneyt Çakır'ın maç performansının FIFA tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

https://twitter.com/LauraAnn_93/status/1017145351202099200

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