Brezilya, 2022 Dünya Kupası son 16 turu bileti için İsviçre karşısına çıkıyor! SAAT: 19.00

HAKEM: Ivan Barton (Salvador)

YAYIN: TRT 1

STAT: 974 Stadı BREZİLYA: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Paqueta, Raphinha, Vinicius, Richarlison İSVİÇRE: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Sow, Vargas, Embolo MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek. Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ise ilk maçında Kamerun'u tek golle mağlup etmişti.

NEYMAR YOK Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı. İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi. RICHARLISON ŞOV YAPMIŞTI 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etmişti. 62. dakikada aradığı golü bulan Brezilya'da ceza alanı sol çaprazında Vinicius Jr'ın şutunda kaleciden dönen topu Richarlison tamamlamış ve takımını 1-0 öne geçirmişti.

Bu golden yaklaşık 10 dkaika sonra Vinicius Jr'ın iğne deliğinden geçirircesine iki Sırp futbolcunun arasından gönderdiği topu şık bir hareketle kontrol edip voleyle ağlara gönderen Richarlison, uzun süre unutulmayacak bir gole imza atmıştı: 2-0. İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Richarlison, Coutinho, Neymar ve Careca'nın ardından turnuvadaki ilk maçında iki gol atan dördüncü Brezilyalı futbolcu oldu. İsviçre ile Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan Brezilya'nın (2-2; 1950 & 1-1; 2018), turnuva tarihinde yenemediği takımlar arasında daha fazla karşılaştığı bir ülke bulunmuyor (2; Portekiz & Macaristan).

Brezilya ile oynadığı son dört maçın ikisini kazanan İsviçre (1B 1M), ilk beş karşılaşmadan galibiyet çıkaramamıştı (3B 2M). İsviçre, Brezilya ile karşılaştığı son altı maçta da birer gol attı. Güney Amerika takımlarıyla Dünya Kupası'nda oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanan İsviçre (2B 5M), tek galibiyetini 2014'te Ekvador karşısında aldı (2-1).