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Brezilya - İsviçre | CANLI YAYIN

Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçının canlı yayını HTPOSR'da! 2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Brezilya, Avrupa'nın güçlü ekiplerinden İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Sambacılarda Neymar sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemiyor

Dünya Kupası Brezilya İsviçre maçı canlı izle TRT 1! Brezilya İsviçre maçı canlı yayın HD link... Brezilya İsviçre maçı ilk 11'ler ve kadrolar -Dünya Kupası Haberleri

Brezilya, 2022 Dünya Kupası son 16 turu bileti için İsviçre karşısına çıkıyor!

SAAT: 19.00
HAKEM: Ivan Barton (Salvador)
YAYIN: TRT 1
STAT: 974 Stadı

BREZİLYA: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Paqueta, Raphinha, Vinicius, Richarlison

İSVİÇRE: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Sow, Vargas, Embolo

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Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.

Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ise ilk maçında Kamerun'u tek golle mağlup etmişti.

NEYMAR YOK

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı. İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi.

RICHARLISON ŞOV YAPMIŞTI

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etmişti. 62. dakikada aradığı golü bulan Brezilya'da ceza alanı sol çaprazında Vinicius Jr'ın şutunda kaleciden dönen topu Richarlison tamamlamış ve takımını 1-0 öne geçirmişti.

Bu golden yaklaşık 10 dkaika sonra Vinicius Jr'ın iğne deliğinden geçirircesine iki Sırp futbolcunun arasından gönderdiği topu şık bir hareketle kontrol edip voleyle ağlara gönderen Richarlison, uzun süre unutulmayacak bir gole imza atmıştı: 2-0.

İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Richarlison, Coutinho, Neymar ve Careca'nın ardından turnuvadaki ilk maçında iki gol atan dördüncü Brezilyalı futbolcu oldu.

İsviçre ile Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan Brezilya'nın (2-2; 1950 & 1-1; 2018), turnuva tarihinde yenemediği takımlar arasında daha fazla karşılaştığı bir ülke bulunmuyor (2; Portekiz & Macaristan).

Brezilya ile oynadığı son dört maçın ikisini kazanan İsviçre (1B 1M), ilk beş karşılaşmadan galibiyet çıkaramamıştı (3B 2M). İsviçre, Brezilya ile karşılaştığı son altı maçta da birer gol attı.

Güney Amerika takımlarıyla Dünya Kupası'nda oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanan İsviçre (2B 5M), tek galibiyetini 2014'te Ekvador karşısında aldı (2-1).

Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 16 maçı kaybetmeyen Brezilya, turnuva tarihinde 17 karşılaşmalık seri yaşayan ilk ülke olmayı hedefliyor (final ve ikinci gruplar dahil).

İlk grup maçında Kamerun'u 1-0 mağlup eden İsviçre, ilk kez bir Dünya Kupası'ndaki ilk iki karşılaşmasını kazanmayı hedefliyor. İsviçre, turnuvada en son 2006'da üst üste iki galibiyet alabilmişti (vs Togo & Güney Kore).

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