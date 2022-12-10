2022 Dünya Kupası heyecanı çeyrek final maçları ile devam ediyor. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oluyor. Turnuvayı yakından takip eden futbolseverler, "Dünya Kupası finali ne zaman? 2022 Dünya Kupası yarı final maçları hangi tarihte?" sorularına yanıt arama başladı. İşte 2022 Dünya Kupası'nın sona ereceği tarih...