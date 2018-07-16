Dünya kupası finalinde ilk yarı: Fransa 2 - Hırvatistan 1

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Dünya Kupası finalinin ilk yarısı Fransa'nın Hırvatistan karşısında Manrzukiç'in kendi kalesine attığı gol ve Griezmann'in penaltıdan attığı gollerle 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Hırvatistan'ın golünü ise Ivan Perisic'in attı.

Fransa'nın ilk golü 18'inci dakikada Griezman'ın düşürüldüğü, tartışmalı faul posizyonunda kullanılan frikikle geldi. Ceza sahasına ortalanan topa çıkan Hırvat golcü Mandzukic topu kendi kalesine gönderdi.

Golün ardından biraz daha atak bir oyun oynamaya başlayan Hırvatistan, Ivan Perisic'in Beşiktaşlı Vida'nın asisti sonrasında sol ayağıyla attığı mükemmel vuruşla beraberliği yakaladı.

Maçın ilk yarısı Dünya Kupası finallerindeki bir ilke de sahne oldu. Fransa kornerini karşılamak için topa çıkan Perisic'in eline top çarptı. Fransız oyunucuların itirazının ardından pozisyonu video hakem (VAR) teknolojisiyle izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Antoine Griezmann 38. dakikada penaltı vuruşuyla takımını öne geçirdi.