Dünya Kupası finalinde sahaya giren Pussy Riot üyesi yoğun bakımda, 'zehirlenmiş olabilir'

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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı eylemleriye tanınan Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov'un aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yakınları, Dünya Kupası'nda final maçında sahaya giren eylemcilerden biri olan ve Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan Verzilov'un zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü.

Hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

'Görme, konuşma ve yürüme zorluğu başladı'

Pussy Riot üyelerinden Veronika Nikulşina, Meduza adlı internet sitesine Verzilov'un Salı günkü duruşma sonrasında fenalaştığını söyledi.

Nikulşina'ya göre Verzilov, önce görme sonra da konuşma ve yürüme yeteneğini kaybetmeye başladığından şikayet etti.

Verzilov, 2012'de Pussy Riot'un Moskova'da bir katedralde gerçekleştirdiği eylemden sonra 2 yıl hapis cezasına çarptırılan grup üyelerinden Nadezhda Tolokonnikova ile evli.

Pyotr Verzilov

'Hastanede annesine izin verilmedi'

Tolokonnikova, Twitter mesajında, "Piotr zehirlenmiş olabilir. Toksikoloji departmanında. Durumu ağır" dedi.

Bir başka Pussy Riot üyesi Maria Alyokhina da Verzilov'un yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Hastanede annesinin Verzilov'u görmesine izin verilmedi.

Aynı zamanda Kanada vatandaşı olan Verzilov, 15 Temmuz'daki final maçında polis üniformasıyla sahaya girdiği için üç kadın eylemciyle birlikte 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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