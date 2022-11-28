İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşıyor. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrıldı.

Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.

Dünya Kupası'ndaki son iki maçında kalesini gole kapatarak (2-0 vs Almanya; 2018 & 0-0 vs Uruguay; 2022) turnuvada ilk kez üst üste karşılaşmalarda gol yemeyen Güney Kore, daha önceki 16 karşılaşmada yaptığı gole kapama sayısını yakaladı (2002 & 2018).

Afrika temsilcileriyle karşılaştığı üç Dünya Kupası maçında da ikişer gol atan Güney Kore; bu karşılaşmaları Togo (2-1; 2006), Nijerya (2-2; 2010) ve Cezayir (4-2; 2014) ile oynamıştı.

Temmuz 2014'ten bu yana Güney Kore ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Gana, son maçı 4-0'lık skorla kazandı (hazırlık maçı).

Dünya Kupası'ndaki son beş maçını kazanamayan Gana (2B 3M), bu karşılaşmayı kaybetmesi durumunda üst üste iki turnuvaya grup aşamasında veda etmiş olacak (2014). Gana, daha önceki iki katılımında da eleme turlarına kalmayı başarmıştı (2006 & 2010).

Son beş Dünya Kupası maçının üçünde gol atamayan Güney Kore, son dört karşılaşmanın ikisinde isabetli şut çekemedi (0-0'lık Uruguay maçı dahil). Güney Kore, turnuvada daha önceki 29 karşılaşmasında da en az bir isabetli şut çekebilmişti.