İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçtan 2'sini Belçika, 1'ini ise Hırvatistan kazandı.

Galibiyetin Belçika'ya tur biletini getireceği maçta, beraberlik halinde Roberto Martinez'in öğrencileri Kanada'nın Fas'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda Belçika ile Fas'tan hangisinin son 16'ya kalacağını ise averaj belirleyecek.

Tur için Hırvatistan'a beraberlik de yetiyor. Mağlup olmaları halinde ise Kanada-Fas maçının sonucu önem kazanacak.

Yediği goller nedeniyle eleştirilen kaleci Thibaut Courtios da ilk 15-20 dakika yenilginin verdiği hayal kırıklığı nedeniyle soyunma odasının gergin olduğunu ancak herhangi bir şey yaşanmadığını tekrarladı.

Soyunma odasında yıldız futbolcular arasında tartışma yaşandığı iddialarını değerlendiren Hazard, "Çok şey söylendi. Odada yaklaşık bir saat iyi ve iyi olmayan şeyler hakkında konuştuk. Şimdi Hırvatistan'ı yenmek istiyoruz. Buna hazır olmak zorundayız. Odada sadece teknik direktör Roberto Martinez konuştu." ifadelerini kullandı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Hırvatistan'a rakip olduğu son iki maçı kazanan Belçika, bu karşılaşmalarda attığı üç golü de Romelu Lukaku ile kaydetti.

Dünya Kupası'nda Belçika'ya ilk kez rakip olmaya hazırlanan Hırvatistan, bu turnuvada Avrupa temsilcileriyle oynadığı 10 maçın sadece ikisini kaybetti (6G 2B).

Bugüne kadar Belçika ile oynadığı sekiz maçın sadece birinde 2+ gol atabilen Hırvatistan, bunu başardığı tek karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı (Mart 2003) ancak diğer yedi maçta sadece beş gol bulabildi.

Dünya Kupası gruplarında çıktığı son beş maçın dördünü kazanan Hırvatistan (1B), daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (4G 2B 6M). Son maçında Kanada'yı 4-1 mağlup eden Avrupa temsilcisi, turnuva tarihinde ikinci kez 4+ gol sevinci yaşadı (4-0 vs Kamerun).

Fas'a 2-0 mağlup olan ve Dünya Kupası gruplarındaki 13 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Belçika (8G 5B), bu aşamada üst üste 2+ yenilgiyi en son 1982-1986 arasında aldı (3M).