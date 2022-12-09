Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası Hırvatistan Brezilya maçı canlı izle! Hırvatistan Brezilya maçı TRT 1 CANLI YAYIN HD link! Hırvatistan Brezilya maçı ilk 11'ler ve kadrolar
ABONE OL

Hırvatistan - Brezilya | CANLI YAYIN

Hırvatistan - Brezilya maçının canlı yayını HTSPOR'da! 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor, ilk mücadelede Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Bu maçın galibi ise 22.00'de başlayacak olan Hollanda - Arjantin eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde oynayacak

Dünya Kupası Hırvatistan Brezilya maçı canlı izle! Hırvatistan Brezilya maçı TRT 1 CANLI YAYIN HD link! Hırvatistan Brezilya maçı ilk 11'ler ve kadrolar

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final maçında son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile altıncı şampiyonluğunu hedefleyen Brezilya karşı karşıya geliyor.

HIRVATİSTAN - BREZİLYA

SAAT: 18.00
HAKEM: Michael Oliver
STAT: Education City Stadı
YAYIN: TRT 1

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric

BREZİLYA: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları "Sambacılar", 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Günün diğer çeyrek final randevusunda ise Hollanda ile Arjantin, saat 22.00'de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tur mücadelesi verecek.

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

F Grubu'nda Fas, Belçika ve Kanada ile mücadele eden Hırvatistan, Fas ve Belçika ile berabere kalıp, Kanada'yı mağlup ederek 5 puan topladı. Hırvatistan, 7 puanlı Fas'ın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Avrupa temsilcisi, son 16 turunda Japonya'yı, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda geçerek son 8 takım arasında kaldı.

G Grubu'nda İsviçre, Kamerun ve Sırbistan ile mücadele eden Brezilya ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Brezilya, aynı puana sahip İsviçre'nin averajla önünde yer alarak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Sırbistan'a 2-0 ve İsviçre'ye 1-0 üstünlük kuran "Sambacılar", Kamerun'a 1-0 kaybetti. Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Güney Kore 4-1'le rahat geçerek Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

NEYMAR'IN GÖZÜ PELE'NİN REKORUNDA

Brezilya'nın yıldızı Neymar, 2 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak 78 golle milli takımının en golcü ismi olacak.

Katar'da Brezilya'nın grupta oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun maçlarında forma giyememişti. Neymar, son 16 turunda ise Güney Kore karşısında penaltıdan golünü atarak milli takımdaki gol sayısını 76'ya yükseltmişti.

Daha önce Hırvatistan ile oynadığı dört maçı kaybetmeyen Brezilya (3G 1B), Haziran 2018'deki son karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı (hazırlık maçı).

Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle karşılaştığı beş maçın dördünü kaybeden Hırvatistan, tek galibiyetini 2018'de Arjantin'den aldı (3-0). Avrupa temsilcisinin dört mağlubiyetinin ikisi, Brezilya ile oynadığı grup karşılaşmalarında geldi (2006'da 0-1 & 2014'te 1-3).

Dünya Kupası'nın eleme aşamalarında Avrupa temsilcileriyle oynadığı son beş maçı kaybeden Brezilya, son galibiyetini 2002'deki turnuvanın finalinde Almanya karşısında aldı (2-0). Güney Amerika temsilcisi, bu mağlubiyetlerin üçünü çeyrek final aşamasında yaşadı (2006'da vs Fransa, 2010'da vs Hollanda & 2018'de vs Belçika).

Büyük turnuvalardaki (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) son sekiz eleme maçının yedisi uzatmaya giden Hırvatistan, normal sürede biten tek karşılaşmayı 2018 Dünya Kupası finalinde oynadı. Dünya Kupası'ndaki dört eşleşmede de tur atlayan Avrupa temsilcisi, bu galibiyetlerin üçünü seri penaltı atışlarında aldı.

Dünya Kupası tarihinde Brezilya'dan (8) daha fazla turnuvada yarı finale kalmayı başaran tek ülke Almanya (12). Hırvatistan ise grup aşamasını geçtiği iki turnuvada da yarı finale ulaştı (1998 & 2018).

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hikmet Karaman, Dünya Kupası favorisi Habertürk Spor'a açıkladı: Brezilya... - 2022 Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Karaman'dan Dünya Kupası yorumu!
Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri
FUTBOL Muslera'ya tarihi ceza kapıda!
Cristiano Ronaldo krizinde Portekiz teknik direktörü Fernando Santos'tan çarpıcı açıklama: Sanılanın aksine... - Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Fernando Santos'tan Ronaldo açıklaması!
Dünya Kupası'nda kedi kavgası
DÜNYA KUPASI 2022 Dünya Kupası'nda kedi kavgası
İngiltere-Fransa çeyrek final maçına doğru
DÜNYA KUPASI 2022 İngiltere-Fransa maçına doğru
Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!
DÜNYA KUPASI 2022 Devlerin çöküşü!
6500 işçi öldü iddiasına skandal yanıt: Ölüm ister işteyken... - 2022 Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Dünya Kupası CEO'sundan skandal yanıt
Selçuk İnan, Dünya Kupası'nı Habertürk'e yorumladı: O maçı kazanan...
DÜNYA KUPASI 2022 "O maçın galibi kupayı kazanır"
Van Gaal'den ilginç yanıt: "Dudaktan öpüyoruz"
DÜNYA KUPASI 2022 ''Dudaktan öpüyoruz''
Cristiano Ronaldo'dan tehdit açıklaması: Dış güçler tarafından... - Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Ronaldo'dan paylaşım! "Dış güçler..."

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.