Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final maçında son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile altıncı şampiyonluğunu hedefleyen Brezilya karşı karşıya geliyor.
HIRVATİSTAN - BREZİLYA
SAAT: 18.00
HAKEM: Michael Oliver
STAT: Education City Stadı
YAYIN: TRT 1
HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric
BREZİLYA: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison
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İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları "Sambacılar", 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
Günün diğer çeyrek final randevusunda ise Hollanda ile Arjantin, saat 22.00'de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tur mücadelesi verecek.
İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
F Grubu'nda Fas, Belçika ve Kanada ile mücadele eden Hırvatistan, Fas ve Belçika ile berabere kalıp, Kanada'yı mağlup ederek 5 puan topladı. Hırvatistan, 7 puanlı Fas'ın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Avrupa temsilcisi, son 16 turunda Japonya'yı, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda geçerek son 8 takım arasında kaldı.
G Grubu'nda İsviçre, Kamerun ve Sırbistan ile mücadele eden Brezilya ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Brezilya, aynı puana sahip İsviçre'nin averajla önünde yer alarak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
Sırbistan'a 2-0 ve İsviçre'ye 1-0 üstünlük kuran "Sambacılar", Kamerun'a 1-0 kaybetti. Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Güney Kore 4-1'le rahat geçerek Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.
NEYMAR'IN GÖZÜ PELE'NİN REKORUNDA
Brezilya'nın yıldızı Neymar, 2 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak 78 golle milli takımının en golcü ismi olacak.
Katar'da Brezilya'nın grupta oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun maçlarında forma giyememişti. Neymar, son 16 turunda ise Güney Kore karşısında penaltıdan golünü atarak milli takımdaki gol sayısını 76'ya yükseltmişti.
Daha önce Hırvatistan ile oynadığı dört maçı kaybetmeyen Brezilya (3G 1B), Haziran 2018'deki son karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı (hazırlık maçı).
Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle karşılaştığı beş maçın dördünü kaybeden Hırvatistan, tek galibiyetini 2018'de Arjantin'den aldı (3-0). Avrupa temsilcisinin dört mağlubiyetinin ikisi, Brezilya ile oynadığı grup karşılaşmalarında geldi (2006'da 0-1 & 2014'te 1-3).
Dünya Kupası'nın eleme aşamalarında Avrupa temsilcileriyle oynadığı son beş maçı kaybeden Brezilya, son galibiyetini 2002'deki turnuvanın finalinde Almanya karşısında aldı (2-0). Güney Amerika temsilcisi, bu mağlubiyetlerin üçünü çeyrek final aşamasında yaşadı (2006'da vs Fransa, 2010'da vs Hollanda & 2018'de vs Belçika).
Büyük turnuvalardaki (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) son sekiz eleme maçının yedisi uzatmaya giden Hırvatistan, normal sürede biten tek karşılaşmayı 2018 Dünya Kupası finalinde oynadı. Dünya Kupası'ndaki dört eşleşmede de tur atlayan Avrupa temsilcisi, bu galibiyetlerin üçünü seri penaltı atışlarında aldı.
Dünya Kupası tarihinde Brezilya'dan (8) daha fazla turnuvada yarı finale kalmayı başaran tek ülke Almanya (12). Hırvatistan ise grup aşamasını geçtiği iki turnuvada da yarı finale ulaştı (1998 & 2018).
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