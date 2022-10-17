Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Diğer
ABONE OL

Dünya Kupası için 3 milyona yakın bilet satıldı!

Katar’ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası için şu ana kadar 3 milyona yakın bilet satıldığı açıklandı.

Dünya Kupası için 3 milyona yakın bilet satıldı!

Bu yıl 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası için satılan bilet sayısı açıklandı. Dünya Kupası Operasyon Direktörü Colin Smith Katar’ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kupası için şu ana kadar 2,89 milyon biletin satıldığını belirterek, en çok biletin satın alındığı ülkelerin ise Katar, ABD ve Suudi Arabistan olduğunu aktardı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ise basın toplantısına gönderdiği video mesajında, turnuva için 240 bin ağırlama paketinin satıldığını ifade etti.

TAHMİNİ 1.2 MİLYON ZİYARETÇİ
Dünya Kupası, bu sene ilk kez bir Ortadoğu ülkesinde düzenlenirken; Katar, turnuvaya ev sahipliği yapan en küçük oldu. Katar’ın, tahmini 1,2 milyon ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Doha'daki birçok otel odasının futbol takımları, destek personeli ve Dünya Kupası yetkilileri tarafından kullanılacak olması nedeniyle binlerce taraftarın turizm merkezi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi komşu ülkelerde kalması ve maçlar için Doha'ya uçakla gelmesi bekleniyor.

Katar Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Genel Müdürü Yasir Al Jamal ise yaptığı açıklamada, gecelik olarak 2 milyon odanın satıldığını belirterek, Katar'ın son dakika bilet satışlarını karşılamak için 30 bin odayı daha hazır beklettiğini belirtti.

Dünya Kupası’na 32 ülke katılacak ve Japonya'nın 7 Kasım'da turnuvaya gelen ilk takım olması bekleniyor. Fransa, 2018'de düzenlenen turnuvada şampiyon olmuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
FUTBOL 11'ler belli oldu!
Beşiktaş'ta 5 maddede Ismael krizi! - Günün spor haberleri
FUTBOL 5 maddede Ismael krizi!
Bu yıldızlar sakatlıklarından dolayı 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak!
FUTBOL Dünya Kupası öncesi büyük şok!
Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri
FUTBOL "Taraftarın sesine kulak verin!"
Moritz Volz: Galatasaray'a bir yardımcı daha! Moritz Volz kimdir? - Spor haberleri
FUTBOL Galatasaray'a bir yardımcı daha
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert tepki! Ahmet Ağaoğlu: Şiddetle kınıyoruz... - Beşiktaş haberleri
FUTBOL Ağaoğlu'ndan Beşiktaş'a sert tepki!
Türk futbolunda yayıncılığı değiştiren gün: Boluspor - Beşiktaş maçı
FUTBOL Türk futbolunda yayıncılığı değiştiren gün
Elde var sıfır! Galatasaray'da gelenler gidenleri arattı! - Son dakika GS haberleri
FUTBOL Gelen gideni arattı
Jürgen Klopp'un yedinci yıl laneti! - Spor haberleri
FUTBOL Klopp'un yedi yıl laneti!
Spor yazarlarından Beşiktaş maçında Trabzonspor yorumları...
FUTBOL "Tarihsel kimliği ile uyum içinde!"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.