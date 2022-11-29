Belçika'nın Fas'a 2-0 yenilmesinden sonra Belçika takımının içerisinde kavga çıktığı iddaiları gündeme geldi. Bu olaydan sonra takımın yıldız kalecisi Thibaut Courtois'ın özel hayatı da merak konusu oldu. İlk olarak eski aşkı ve takım arkadaşı Kevin De Bruyne arasında 8 yıl önce yaşanan bir olayla konuşulan Courtois, şimdi ise güzeller güzeli sevgilisiyle anılıyor.