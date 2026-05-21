Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası açılış maçı ne zaman? Meksika-Güney Afrika maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        Dünya Kupası maçları: Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası açılış maçı ne zaman? Meksika-Güney Afrika maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, milyonlarca futbolsever, ABD ev sahipliğinde düzenlenecek ve 24 yıl aradan sonra A Milli Takımımızın da katılacağı turnuvanın maçlarını heyecanla beklemeye devam ediyor. Peki Dünya Kupası açılış maçı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dev turnuva öncesinde futbolseverlerin heyecanı giderek artıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın yer alacağı organizasyonda, açılış karşılaşmasına dair ayrıntılar da netleşmeye başladı. Peki, Dünya Kupası’nın açılış maçı ne zaman oynanacak? Meksika–Güney Afrika karşılaşması saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

        2

        DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN?

        FIFA tarafından açıklanan resmi turnuva takvimine göre, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak.

        3

        MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        A Grubu’nun açılış karşılaşması olan Meksika–Güney Afrika mücadelesi, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00’de başlayacak. Yaklaşık 83 bin seyirci kapasiteli tarihi Estadio Azteca’nın ev sahipliği yapacağı bu önemli maç, Türkiye’de TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz ve naklen yayınlanacak.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da korkutan 5.6 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi ...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Ece eridi
        Ece eridi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Doğumlar dip yaptı
        Doğumlar dip yaptı
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı