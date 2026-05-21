Dünya Kupası maçları: Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası açılış maçı ne zaman? Meksika-Güney Afrika maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, milyonlarca futbolsever, ABD ev sahipliğinde düzenlenecek ve 24 yıl aradan sonra A Milli Takımımızın da katılacağı turnuvanın maçlarını heyecanla beklemeye devam ediyor. Peki Dünya Kupası açılış maçı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dev turnuva öncesinde futbolseverlerin heyecanı giderek artıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın yer alacağı organizasyonda, açılış karşılaşmasına dair ayrıntılar da netleşmeye başladı. Peki, Dünya Kupası’nın açılış maçı ne zaman oynanacak? Meksika–Güney Afrika karşılaşması saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN?
FIFA tarafından açıklanan resmi turnuva takvimine göre, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak.
MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Grubu’nun açılış karşılaşması olan Meksika–Güney Afrika mücadelesi, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00’de başlayacak. Yaklaşık 83 bin seyirci kapasiteli tarihi Estadio Azteca’nın ev sahipliği yapacağı bu önemli maç, Türkiye’de TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz ve naklen yayınlanacak.