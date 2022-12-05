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Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor!

Lionel Messi, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası çeyrek finalleri molasını ailesiyle vakit geçirerek değerlendirdi. Yıldız isim bu anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

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  • Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor!

    Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Avustralya maçında attığı gol ile fırtınalar estiren dünya yıldızı Messi, çeyrek final arasını ailesiyle vakit geçirerek değerlendirdi.
  • Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor!

    Avustralya karşısında 2-1'lık üstünlük sağlayan Arjantin'e kritik noktada attığı gol ile destek olan Messi, maç sonrası ailesiyle vakit geçirdi.
  • Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor!

    Arjantinli kaptanın eşi Antonella Roccuzzo , son maçtan sonra Katar'da geçirdikleri keyifli vakitleri sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor!

    Sevilen çiftin yanında oğulları Thiago, Mateo ve Ciro'da vardı.
  • Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor!

    İşte Messi'nin ve eşi Antonella Roccuzzo'nun sosyal medyada yayınladıkları gönderiler...
  • Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor!

    35 yaşındaki Messi'nin ailesinin yanında olması performansını olumlu yönde etkiledi. Dünya yıldızı Arjantin formasıyla ilk Dünya Kupası'nı kazanmaya kararlı çünkü bu onun bu turnuvada son senesi olabilir.
  • Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor!
  • Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor!
  • Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor!

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