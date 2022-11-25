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Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

Süper Lig'den Dünya Kupası'na en fazla futbolcu gönderen takım olan Galatasaray ilk maçlarda hayal kırıklığı yaşadı

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  • Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
  • Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

    Dev turnuvada gruptaki ilk maçlar tamamlanırken gözler ikinci mücadelelere çevrildi.
  • Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

    Süper Lig'den Galatasaray, Katar'a Süper Lig'den en fazla futbolcu gönderen takım olmuştu.
  • Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

    Sarı-kırmızılıların 5 futbolcusu Dünya Kupası'na giderken ilk maçlar bu isimler için hayal kırıklığı oldu.
  • Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

    Galatasaray'da Muslera ve Torreira, Uruguay'ın Güney Kore ile oynadığı ve 0-0 biten maçta süre alamadı.
  • Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

    Özellikle Muslera'nın oynamaması şaşkınlık yaratırken tecrübeli eldivenin yerine bir dönem Sivasspor forması giyen Sergio Rochet görev aldı.
  • Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

    Belçika'nın önemli yıldızlarından olan Mertens de Kanada'yı 1-0 yendikleri maçta şans bulamadı.
  • Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

    Aslan'ın başarılı stoperi Victor Nelsson ise Danimarka'nın Tunus ile 0-0 biten maçta kulübede kaldı.
  • Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

    Galatasaray'ın Dünya Kupası'na gönderdiği 5 oyuncudan sadece Seferovic ilk maçta forma şansı buldu. 
  • Dünya Kupası'nda Galatasaraylılar ilk maçlarda sessiz kaldı!

    İsviçre Milli Takımı'nda mücadele eden Seferovic, Kamerun'u 1-0 yendikleri maçta 72. dakikada oyuna dahil oldu.

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