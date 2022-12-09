Dünya Kupası'nda kedi kavgası

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacak Brezilya, maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Vinicius Junior ve milli takım sorumlusu katıldı.

Milli takım sorumlusunun yaptığı hareket ise bazı insanlar tarafından tepki topladı. Vinicius Junior'un konuşma yaptığı esnada masaya çıkan bir kedi, bir süre çıktığı yerde yatarak beklemeye başladı. Milli takım sorumlusu ise masada yatan kediyi eline sert bir şekilde yere bıraktı.

Brezilya Milli Takımı'nın sorumlusuna bazı basın mensupları ne yaptığını sorarken, yetkili kişide hareketleriyle ne yaptığını gösterdi. Görüntüler sonrasında ise bazı sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.