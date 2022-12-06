Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022
ABONE OL

Dünya Kupası'nda sakatlanan Gabriel Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlanan Brezilyalı futbolcusu Gabriel Jesus'un sağ dizinden ameliyat edildiğini duyurdu

Dünya Kupası'nda sakatlanan Gabriel Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi
AA / HABERTURK.COM

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Arsenalli golcü Gabriel Jesus'un ameliyat olacağı ve sahalara geri dönüşünün birkaç ayı bulabileceği belirtildi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Brezilya-Kamerun maçında sakatlanan Gabriel Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi. Gabby şimdi rehabilitasyon programına başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Brezilya'nın grup aşamasında Kamerun ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Jesus, 64. dakikada sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Brezilyalı futbolcu, grup aşamasında forma giydiği 3 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

Arsenal'in Jesus'un sakatlığı sonrası ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapabileceği öne sürüldü.

Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan 25 yaşındaki golcü, 5 kez fileleri havalandırdı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek
FUTBOL Ronaldo'ya ceza kesildi!
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...
FUTBOL Flaş transfer gelişmesi! Valencia...
Ferdi Kadıoğlu transferinde Hakim Ziyech detayı! - Son dakika transfer haberleri
FUTBOL Transferde Ziyech detayı!
Şenol Güneş'ten Caner Erkin ve transfer açıklaması!
FUTBOL Caner Erkin ve transfer açıklaması!
Galatasaray hazırlık maçında Villarreal'e mağlup oldu - Galatasaray hazırlık maçları
FUTBOL Galatasaray'dan tatsız prova!
Kasımpaşa:3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet
Galatasaray'da sözleşmesi yenilenen Yunus Akgün: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"
FUTBOL "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"
Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattığını açıkladı - Galatasaray Transfer Haberleri
FUTBOL Galatasaray'dan KAP bildirimi!
Beşiktaş'ta sakatlık: Gözyaşlarıyla çıktı!
FUTBOL Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL Transferin gözdesi oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.