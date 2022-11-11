2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Bu sene Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası 21 Kasım tarihinde başlayacak ve 18 Aralık tarihinde son bulacak. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Maçların oynanacağı 8 stat ise şu şekilde: Lusail Iconic Stadyumu, Al Bayt Stadyumu, 974 Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Ahmed bin Ali Stadyumu, Halife Stadyumu, El-Vakrah Stadyumu.