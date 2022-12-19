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Dünya Kupası'nın gözde sunucusu sosyal medya pozlarıyla büyüledi! Melisa Reddy'nin gönderileri göz kamaştırdı!

Dünya Kupası, 18 Aralık Pazar günü oynana Fransa - Arjantin maçıyla son buldu. Kupayı alan taraf Messi'nin yer aldığı Arjantin Milli Takımı oldu! Spor spikerlerinden Melisa Reddy, Arjantin maçından görüntüleriyle gündeme geldi. Ünlü ismin sosyal medya paylaşımları dikkatleri çekti.

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  • Dünya Kupası'nın gözde sunucusu sosyal medya pozlarıyla büyüledi! Melisa Reddy'nin gönderileri göz kamaştırdı!

    Güney Afrikalı bir yazar ve futbol spikeri olan Melissa Reddy, 18 Aralık Pazar akşamı oynanan Arjantin - Fransa final maçından görüntülerini yayınladı.
  • Dünya Kupası'nın gözde sunucusu sosyal medya pozlarıyla büyüledi! Melisa Reddy'nin gönderileri göz kamaştırdı!

    Melissa Reddy, 160 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla göz kamaştırdı. 
  • Dünya Kupası'nın gözde sunucusu sosyal medya pozlarıyla büyüledi! Melisa Reddy'nin gönderileri göz kamaştırdı!

    Bu yılın başlarında Independent'ta Kıdemli Futbol Muhabirliği görevinden ayrılarak Sky Sports'a geçen Melissa Reddy, 36 yaşında.
  • Dünya Kupası'nın gözde sunucusu sosyal medya pozlarıyla büyüledi! Melisa Reddy'nin gönderileri göz kamaştırdı!

    Özellikle kadın haklarını savunması, ırkçılığa karşı çıkmasıyla tanınan Melissa Reddy, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konuşmasını bölmesiyle de viral olmuştu.
  • Dünya Kupası'nın gözde sunucusu sosyal medya pozlarıyla büyüledi! Melisa Reddy'nin gönderileri göz kamaştırdı!

    Ortaya çıkan iddialara göre Melissa Reddy, Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane ile aşk yaşıyor.
  • Dünya Kupası'nın gözde sunucusu sosyal medya pozlarıyla büyüledi! Melisa Reddy'nin gönderileri göz kamaştırdı!

    Söylentilere göre çift, Melissa'nın gerçekleştirdiği bir röportaj sayesinde tanışmış.
  • Dünya Kupası'nın gözde sunucusu sosyal medya pozlarıyla büyüledi! Melisa Reddy'nin gönderileri göz kamaştırdı!

    İki taraftan da konuyla alakalı resmi bir açıklama gelmedi.
  • Dünya Kupası'nın gözde sunucusu sosyal medya pozlarıyla büyüledi! Melisa Reddy'nin gönderileri göz kamaştırdı!
  • Dünya Kupası'nın gözde sunucusu sosyal medya pozlarıyla büyüledi! Melisa Reddy'nin gönderileri göz kamaştırdı!

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