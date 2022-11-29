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Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Dünya Kupası'nda forma terleten İngiliz futbolcu Conor Gallagher, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcu ünlü model Aine May Kennedy ile bir birliktelik içerisinde. Güzel isme bakan bir daha bakıyor.

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  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

    İngiltere Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettiren yıldız futbolcu Conor Gallagher, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü ismin sevgilisini gören bir daha bakıyor. 
  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

    Dünyaca ünlü futbolcu Conor Gallagher, 572 binlik Instagram hesabından sevgilisi ile sık sık aşk dolu fotoğraflarını yayınlıyor.
  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

    Conor Gallagher, Aine May Kennedy ile 3.5 yıldır birlikte.
  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

    İşte Conor Gallagher ve sevgilisi Aine May Kennedy...
  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

    Aine May Kennedy 16 Şubat 1997 doğumlu.
  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

    Ünlü mankenin Instagram hesabında 46 bin takipçisi bulunuyor. 
  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

    İrlanda Dublin'de doğan Aine May Kennedy 1.72 boyunda ve 55 kilodur.
  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

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