        Dünya Kupası play-off'larının adresi belli oldu - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası play-off'larının adresi belli oldu

        Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off maçları Guadalajara ve Monterrey'de yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 22:00 Güncelleme: 19.11.2025 - 22:00
        Dünya Kupası play-off'larının adresi belli oldu
        2026 FIFA Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off karşılaşmaları, Meksika'nın Guadalajara ve Monterrey şehirlerinde oynanacak.

        FIFA'nın açıklamasında, 6 ülkenin katılacağı Dünya Kupası play-off turnuvasının Guadalajara ve Monterrey kentlerinde düzenleneceği belirtildi.

        Play-off maçları, 23-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

        Irak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika, Surinam, Bolivya ve Yeni Kaledonya, kıtalar arası play-off müsabakalarına çıkacak.

        Turnuva sonunda iki ülke, Dünya Kupası bileti alacak.

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

