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Dünya Kupası tarihi: 1998

Ev sahibi Fransa'nın şampiyonluğa ulaştığı 1998 FIFA Dünya Kupası, en fazla gol atılan iki turnuvadan biri olma özelliğiyle tarihteki yerini koruyor.

Dünya Kupası tarihi: 1998

Ev sahibi Fransa'nın şampiyonluğa ulaştığı 1998 FIFA Dünya Kupası, en fazla gol atılan iki turnuvadan biri olma özelliğiyle tarihteki yerini koruyor.

Adaylık sürecinde Fas'ı geride bırakan Fransa, 1938 yılının ardından ikinci kez Dünya Kupası düzenlemeye hak kazandı.

İspanya 1982'den itibaren 24 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'na, 1998'de 8 takım daha eklendi. Fransa 1998'e, günümüzdeki formatta olduğu gibi 32 ülke katıldı. Avrupa'dan 15, Güney Amerika ve Afrika'dan beşer, Asya'dan 4, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den 3 ekip, Fransa'da mücadele etti.

Turnuvada, Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Romanya, İskoçya, İspanya, Yugoslavya; Afrika'dan Kamerun, Fas, Nijerya, Güney Afrika, Tunus; Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Paraguay; Asya'dan İran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan; Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den ABD, Jamaika ve Meksika yer aldı.

Fransa'nın ilk şampiyonluğu

Fransa Milli Takımı, 1998'de ev sahipliği yaptığı turnuvada Zinedine Zidane önderliğindeki kadrosuyla finalde son şampiyon Brezilya'yı yenerek ilk zaferine ulaştı.

Turnuva boyunca kalesinde yalnızca iki gol gören Fransızlar, finalde Brezilya ile karşılaştı.

Fransa 1998 finali, 12 Temmuz 1998 tarihinde Stade de France'ta 75 bin seyircinin önünde oynandı. Taffarel, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto gibi üst düzey futbolcularıyla turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen "Sambacılar", finalde beklenen performansı gösteremedi. Başarılı bir turnuva çıkaran Fabien Barthez'in kalesini gole kapattığı Fransa Milli Takımı, Zidane'ın 27. ve 45+1. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın 90+3. dakikasında Emmanuel Petit ile bir gol daha bulan Fransızlar, Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihinin ilk Dünya Kupası zaferini elde etti.

Katılan ülke ve gol sayısı arttı

Fransa 1998'den itibaren 32 ülkenin katılımıyla oynanmaya başlayan Dünya Kupası'nda maç sayısının artmasıyla turnuva gol rekoru kırıldı.

Günümüzde olduğu gibi ilk kez 32 takımın yer aldığı organizasyonda 64 maçta 171 gol atıldı. Fransa 1998, 2014 Dünya Kupası'na kadar en fazla gol atılan turnuva olma unvanını korudu. Brezilya 2014'te de 171 gol atılmasıyla rekor paylaşıldı.

Maç başına 2,67 gol ortalaması yakalanan kupanın en skorer takımları ise 15 golle Fransa ve 14 golle Brezilya oldu.

Matthaeus ve Prosinecki tarihe geçti

Almanların unutulmaz oyuncularından Lothar Matthaeus, Fransa 1998 ile 5. kez Dünya Kupası sahnesine çıkarak tarihe geçti.

Matthaeus kariyeri boyunca 1982, 1986, 1990, 1994 ve 1998 yıllarında Dünya Kupası organizasyonlarında Almanya Milli Takımı formasını giydi. Daha önce Meksika Milli Takımı'nın kalecisi Antonio Carbajal, 5 Dünya Kupası'nda yer alan ilk isim olmuştu.

Bir dönem Kayserispor'un teknik direktörlüğünü de yapan Robert Prosinecki ise futbolculuk döneminde Dünya Kupası tarihinde iki farklı ülke adına gol atan ilk oyuncu oldu. İtalya 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri filelerini havalandıran Prosinecki, Fransa'daki Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla Jamaika'ya gol atmayı başardı.

Gol kralı Suker

Fransa'daki turnuvanın gol kralı, Hırvatistan'dan Davor Suker oldu.

Rakip fileleri 6 kez havalandıran Suker'in gol krallığına ulaştığı turnuvada, Arjantin'den Gabriel Batistuta ve İtalya'dan Christian Vieri beşer golle ikinci, Meksika'dan Luis Hernandez, Şili'den Marcelo Salas ve Brezilya'dan Ronaldo dörder golle üçüncü sırayı aldı.

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