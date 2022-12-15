Hırvatistan Fas 2022 Dünya Kupası 3.'lük maçı için artık geri sayım başlamış durumda. Modric ile Ziyech'in düellosuna sahne olacak mücadeleye ilişkin en çok araştırılan; Hırvatistan Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevaplarını bir araya getirdik...