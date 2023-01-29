Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın en çok ses getiren taraftarlarından biri olan eski Hırvastistan güzeli Ivana Knöll, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Milyonlarca takipçisi olan Hırvat model, son paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi.