Dünya liderlerinden 29 Ekim kutlaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dünya liderlerinden de Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajları gönderiliyor.

ZELENSKIY: DOST TÜRK HALKINA BARIŞ VE REFAH DİLİYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması​​​​​​​ vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

ALİYEV: TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ OLAN GÜÇLÜ ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, Türkiye'nin her gün biraz daha güçlenen, hızla gelişen ve uluslararası arenada söz sahibi olan en güçlü ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.

Aliyev, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki önemli başarıları ile en ileri ülkeler arasında yer aldığını kaydederek, Türkiye'nin uluslararası düzeyde yüksek prestij ve saygınlık kazandığını ifade etti.

Türkiye'nin başarılarının temelinde Erdoğan'ın emeklerinin, yorulmak bilmeyen çalışmalarının ve bilge liderliği ile yürütülen politikalara halkın güven ve desteğinin olduğunu vurgulayan Aliyev, "Güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin her başarısını kendi başarımız olarak görüyor ve bundan son derece gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Aliyev, dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığına dikkati çektiği mesajında, şunları belirtti:

"Atalarımızın manevi mirası olan kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz, halklarımız için ana istikamet, bölge ve dünya için önemli bir güvenlik ve istikrar unsurudur. Tarihin en önemli anlarında Azerbaycan'ın yanında olan kardeş Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda da yanımızda olduğunu, siz dahil tüm halkınızın ilk saatlerden son saatlere kadar bizleri desteklediğini her zaman takdir ediyor ve unutmuyoruz. Bugün de Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinin yeniden kurulmasında Türkiye, Azerbaycan'ın en büyük destekçisidir. Birkaç gün önce gerçekleştirdiğiniz Azerbaycan ziyaretinde Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın, Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nün açılışı ve bir dizi altyapı projesinin temelinin atılmasını birlikte gerçekleştirmemiz, kardeşlik ilişkilerimizin sarsılmaz geleneklerinin açık ve net göstergesidir. Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik zirvesine yükselen ilişkilerimizin siyaset, ekonomi, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, askeri alanlar dahil hayatın her alanında tezahür etmesinden dolayı çok mutluyuz. 'Bir millet, iki devlet' ilkesi ile yola çıkan ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ortak çabalarımızla başarıyla gelişmeye devam edeceğine eminim."

KAZAKİSTAN'DAN KUTLAMA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Tokayev mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını tebrik ederek, “Şüphesiz bu tarih ülkenizin tarihinde önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı. Bu bayramın halkın birlik ve dayanışmasını bünyesinde barındırdığını ve eşsiz bir özgürlük ve varoluş sembolü olarak hizmet ettiğini belirten Tokayev, “Türkiye şu anda başarıları tüm dünya toplumu tarafından tanınan güçlü ve prestijli bir devlet haline geldi” ifadelerine yer verdi. Tokeyev, tüm bu başarıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zengin deneyimi, sıkı çalışması ve benzersiz kişisel nitelikleri sayesinde mümkün olduğunu aktardı. Tokayev ayrıca Erdoğan’ın akıllı liderliğiyle Türkiye’nin dünyada prestijini güçlendirmeye devam edeceğinden ve Türkiye halkının refahının daha da artacağından emin olduğunu dile getirdi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.