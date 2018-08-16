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Akkaya, arkadaşı Mark Dihovor'un Sivrihisar'ı merak ettiği için kendisi ile birlikte Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Ülkemizi çok seviyor. Bugün bu camiye girdiğinde kendisini çok huzurlu hissettiğini söyledi. Daha önce hiç camiye girmemiş. Çok eski bir yapı olduğunu, ve böyle bir yeri görebildiği için kendisini şanslı hissettiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.