Dünya Müslüman Alimler Birliği, Başkanı'na yöneltilen

AA

Mısır rejimine yakınlığıyla bilinen Amr Edib, "mbc Mısır" kanalında yaptığı programda, Raysuni'nin, "Türk ekonomisine savaş açmak dinden çıkmaktır. Türk ekonomisine destek vermenin ise umre sevabı vardır." yönünde fetva verdiği iddiasında bulundu.

Söz konusu iddiaların ardından Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Raysuni'ye atfedilen iddiaların yalan olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Raysuni'nin bu yönde bir beyanı olmadığı vurgulanırken, "yalan, uydurma ve sahtekarlıkta bu reddeye mi vardınız?" ifadeleri kullanıldı.

"Amr Edib'in söyledikleri utanç verici ve Mısır rejimine bağlı basının ahlaki çöküşüne canlı bir örnek teşkil ediyor." denilen açıklamada, söz konusu gazeteci ile bu tür basın organlarının, Raysuni gibi bütün ömrünü Allah'a davete adamış İslam alimlerinin imajını karalamak için çalıştığı vurgulandı.

Amr Edib, söz konusu televizyon programında Raysuni'ye yönelik iddialarının ardından alaylı bir şekilde "O halde umre yapmayı bırakalım. Türk peyniri alalım ya da kahvesini içelim, umre yapmış sayılırız." yorumunda bulunmuştu.