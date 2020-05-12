Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri:

AA

Karadaği, 7 Mayıs Perşembe gecesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki İslam Merkezine ait caminin de bulunduğu 4 katlı binada çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen hala bazı bozuk akıllar, dünyadaki tüm virüslerden daha tehlikeli." ifadesini kullanan Karadaği, İslam Merkezine yönelik "ırkçı terör saldırısının", dünyanın sessizliğinin ortasında adeta bir enkaza dönüştüğüne dikkati çekti.

Danimarka'da, perşembe gecesi Danimarka İslam Merkezine ait caminin de bulunduğu 4 katlı binada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında "kasıt" olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangında kullanılamaz hale gelen caminin bağlı bulunduğu Danimarka İslam Merkezi Başkanı Fatih Alev, AA muhabirine yaptığı açıklamada ülkede faaliyet gösteren İslami sivil toplum kuruluşlarından kendilerine "geçmiş olsun" mesajları gelmesine rağmen Danimarkalı yetkililerin sessiz kaldığını dile getirmişti.

Danimarka'daki İslam toplumunun öncüleri Twitter'dan yangının çıktığı binanın fotoğraflarını paylaşarak, polisin merkezi koruyamamasından ve hükümetin olayda sessiz kalmasından duydukları endişeyi ifade etmişti.