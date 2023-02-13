Amerikan Jeofizik Birliği'nin yayınlarından biri olan "Advancing Earth And Space Sience" dergisinde yer alan 2017 yılına ait bir araştırma, Dünya'nın dönüş hızı ile depremler arasında bir bağlantı olduğunu iddia ediyor.

Montana Üniversitesi profesörü Bendick Roger Bilham tarafından yürütülen araştırmada, 1900 ile 2017 yılları arasında meydana gelen 7 ve daha büyük depremler incelendi.