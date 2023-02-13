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Dünya'nın dönüş hızı ile depremler arasında bir bağlantı olabilir mi?

2017 yılında yapılan bir araştırma, Dünya'nın dönüş hızında meydana gelen milisaniyelik değişimlerin, depremin habercisi olabileceğini öne sürüyor. Bilimsel çalışma, Dünya'nın dönüş hızını takip ederek büyük depremleri öngörebileceğimizi iddia ediyor.

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  • Dünya'nın dönüş hızı ile depremler arasında bir bağlantı olabilir mi?

    Amerikan Jeofizik Birliği'nin yayınlarından biri olan "Advancing Earth And Space Sience" dergisinde yer alan 2017 yılına ait bir araştırma, Dünya'nın dönüş hızı ile depremler arasında bir bağlantı olduğunu iddia ediyor.

    Montana Üniversitesi profesörü Bendick Roger Bilham tarafından yürütülen araştırmada, 1900 ile 2017 yılları arasında meydana gelen 7 ve daha büyük depremler incelendi. 
  • Dünya'nın dönüş hızı ile depremler arasında bir bağlantı olabilir mi?

    Sonuçlar, büyük depremlerin bazı zaman aralıklarında yoğunlaştığını bazı zaman aralıklarında ise ortalamadan daha seyrek gerçekleştiğini gösteriyordu.

    Araştırmacılar, buna sebep olabilecek faktörleri çözmeye çalışırken bunun Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş hızında meydana gelen çok küçük değişimlerle bağlantılı olabileceğini belirledi.
  • Dünya'nın dönüş hızı ile depremler arasında bir bağlantı olabilir mi?

    Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlıyor ancak hava olayları, büyük depremler, Dünya’nın sıvı dış çekirdeğinin hareketi gibi olaylar bu sürenin değişmesine neden olabiliyor.

    Yapılan araştırmalar; büyük depremlerin en yoğun olduğu zamanların, Dünya'nın dönüş hızındaki değişimlerin en belirgin olduğu zaman ile paralel olduğunu gösterdi.
  • Dünya'nın dönüş hızı ile depremler arasında bir bağlantı olabilir mi?

    Kısacası; Dünya, büyük depremlerden önce dönüş hızını değiştirerek, depremi haber veriyor. Bu çalışma, büyük depremlerin kesin bir şekilde tahmin edilmesine imkân sağlamasa da ne zaman olacağı hakkında fikir edinebileceğimizi öne sürüyor.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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