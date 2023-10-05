Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun! En güzel 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri... Neden 5 Ekim değilde 24 Kasım?

Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun! En güzel 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri... Neden 5 Ekim değilde 24 Kasım?

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Dünyanın birçok ülkesinde UNESCO tavsiyesiyle 1994'ten itibaren her yıl 5 Ekim'de kutlanan Öğretmenler Günü 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın tamamlanıp UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. İşte Dünya Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri...