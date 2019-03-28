Reklamverenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, 7'inci kez Dünya Reklamverenler Federasyonu WFA’in (World Federation of Advertisers) yönetimine seçildi.

WFA’in yönetimine seçilmesi ile ilgili konuşan Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, "Ülkemizin reklam sektörünün global ölçekteki en büyük kuruluşu olan bu önemli bir platformda yer alması ve bunu 7 dönemdir sürdürmesi sektörümüz, derneğimiz ve ülkemiz adına gurur verici. Dünyadaki pazarlama iletişimi ve reklam alanındaki tartışmaları, gelişmeleri takip etmek, bu konularda söz sahibi olmak ülkemizdeki reklam yatırımlarının artması ve sektörün gelişmesi için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

'PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN YÜZDE 90'ININ TEMSİL EDİYOR'

Ahmet Pura, ayrıca Dünya Reklamverenler Federasyonu’nun dünya pazarlama iletişiminin yüzde 90’ını temsil ettiğinin altını çizerek, "WFA, dünya genelindeki pazarlama iletişimi faaliyetlerinin etkili ve sorumlu bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Kamu ilişkileri ve pazarlama olmak üzere iki ana konuda faaliyet gösterirken önemli küresel sorunların çözümüne de katkı sağlıyor” dedi.

Pura sözlerine şöyle devam etti: "Federasyon ayrıca üyelerine daha etkin pazarlama stratejisi belirlemeleri için destek olurken yapılan yeni yasal düzenlemelerde sektörün haklarını korumaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor. Reklamverenler Derneği’nin Türkiye’yi temsilen WFA’da yer alması önemli. Türkiye’nin bu global arenada bulunması hem reklam sektörüne hem de ekonomimize pozitif katkı sağlıyor.”