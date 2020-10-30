Dünya rekortmeni özel sporcu İrem'in yeni hedefi şampiyon yüzücüler yetiştirmek

AA

Ailesinin kaslarının gelişimi için 12 yaşındayken yüzme kursuna yazdırdığı İrem Öztekin, kısa sürede kendisini geliştirerek 2017'de Paris'teki Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre kelebekte kendi yaş grubunda 2 dünya rekoru ve 5 madalya sahibi almayı başardı.

Yeni başarılara kulaç atmak için azimle çalışmalarını sürdüren İrem, ailesinin ve antrenörlerinin desteğiyle daha sonra da katıldığı birçok yarışmada madalya almayı başardı.

Şimdiye kadar 10'u uluslararası olmak üzere 100'ün üzerinde madalya almaya hak kazanan 19 yaşındaki özel sporcu, spordaki başarısı sayesinde eğitim ve öğretim yaşantısını da önemli okullarda sürdürme imkanı buldu.

EÜ Spor Bilimleri Fakültesinin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı özel yetenek sınavlarını başarıyla geçerek üniversiteli olan İrem, kendisi gibi özel bireylere örnek olabilmenin gururunu yaşıyor.

Balçova Termal Tesisleri'ndeki Aqua City Havuzunda çalışmalarına devam eden İrem Öztekin, AA muhabirine, üniversiteli olabilmek adına çok çalıştığını ve bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Neşeli tavırlarıyla çevresine enerji saçan havuzun "özel" kızı İrem, "Havuzda olmayı çok seviyorum. Bu sayede madalyalar kazandım. Şimdi de hayalini kurduğum üniversiteye kayıt yaptırdım. Bundan sonra da aynı şekilde çalışıp mezuniyetten sonra iyi bir antrenör olup başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim." dedi.

- "Acaba okula gidebilecek mi"

Kızının bugüne kadar kendisine tarif edilemez duygular yaşattığını ifade eden anne Melek Öztekin ise İrem'le gurur duyduğunu dile getirdi.

Öztekin, küçüklüğünde kızının okula gidip gidemeyeceğini düşündüğünü ve bunun için üzüldüğünü belirterek, "Benim büyük bir kızım daha var, onu okula getirip götürürken İrem de kucağımda olurdu. O sıralarda 'Acaba İrem okula gidebilecek mi?' diye düşünürdüm ve şu anda kızım Ege Üniversitesini kazandı. Bu çok gurur verici, bir anne olarak kızımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Özel çocukları olan ailelere tavsiyelerde bulunan Melek Öztekin, şöyle devam etti:

"İrem mozaik down sendromlu olarak dünyaya geldi. Daha sonra kas yapısı ve sağlıklı bir hayat sürebilmesi için neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde spora başlaması gerektiğine karar verdik. Diğer sporları da denedik ama antrenörlerimiz yüzme konusunun daha uygun olduğunu söyleyince bunda karar kıldık. Yıllardır Efe Karaca ve Mert Onaran hocalarla çalışıyoruz. Bu spor sayesinde de İrem, İzmir'in en iyi okulları arasında yer alan liseyi bitirdi. Şimdi de Ege Üniversitesi'ni kazandı. Bir sürü başarı elde etti. Özel çocuğu olan ailelere şunu tavsiye ediyorum, pes etmesinler, mutluluk ve azimle çocuklarının yanında olsunlar. İrem inşallah antrenör olarak mezun olacak, kendisi milli sporcu olduğu için ataması daha kolay. İnşallah antrenör olarak yoluna devam edecektir. Algısı çok yüksek bir çocuk, akıllı, mutlu, güler yüzlü inşallah önü açık olur."

İrem'in yüzme antrenörü Mert Onaran da onun çok küçük yaşta yüzmeye başladığını ve gençlerde de 2 dünya rekoru kırarak Türkiye'nin göğsünü kabarttığını söyledi.

Başarılı sporcunun bu sayede eğitimini de sürdürebildiğini aktaran Onaran, "Bundan sonra da mezun olup antrenör olmasını bekliyoruz. İrem çok özverili, başarısı da bu sayede oluyor. Söylediklerimizi elinden geldiğince iyi yapmaya çalışıyor. Ben onun iyi bir antrenör olacağına inanıyorum. İrem başlı başına bir başarı hikayesi, bunun herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.