Dünya Ümitler Judo Şampiyonası’nda Kazakistan’da Şampiyon olarak bayrağımızı göndere çektiren Balıkesir Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Habibe Afyonlu, okulunda arkadaşları tarafından görkemli bir törenle karşılandı.

Türk bayrakları ile şampiyonu selamlayan arkadaşları Afyonlu’yu alkış yağmuruna tuttu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Okul Müdürü Deniz Eriş, Dünya Şampiyonu 12. sınıf öğrencisi Habibe Aftyonlu’yı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMA ÇOK İNANDIM"

Milli formayla bayrağımızı Kazakistan’da göndere çektiren Afyonlu “ Birinci olacağıma inanmıştım ve biliyordum. Kazakistan’da rakiplerimin hepsi madalyalıydı ve bundan tedirgin oldum Çok çalışmıştım, inandım. Mindere bir Türk'ün gücünü göstermek için çıktım. Rakiplerimi tek tek Yendim. Çok mutluyum. İnşallah 2024 Olimpiyatları'ndan da altın madalyayla dönmek istiyorum” dedi.