Dünya Şehit Çocukları Vakfından İdlib'e briket ev

AA

İstanbul merkezli vakıf tarafından bölgede 2 ay önce başlatılan briket ev yapım çalışmaları sürüyor.

İdlib batısında devam eden çalışmalarda tamamlanan 25 ev ailelere teslim edildi.

Vakıf Başkanı İsmail Yıldırım, açıklamasında, bölgede göç eden yetim aileler için 2 ayrı briket ev çalışması yürüteceklerini belirtti.

İlk etapta 200 evi teslim etmeyi amaçladıklarını kaydeden Yıldırım, "İlk etap çalışmalarımızda inşaat yapımı sürüyor. Evlerimizin aile büyüklüğüne göre oda sayısı var. Tamamlanan 25 briket evi ailelere teslim ettik. Onların mutluluğu bizleri de mutlu etti. İlk olarak toplamda 200 evi birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Toplamda ise 400 evi ailelere teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım bölgeye yönelik kıyafet ve gıda yardımlarını da sürdüklerini sözlerine ekledi.