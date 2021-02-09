Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen: "Dünyamız için nefesimi tutmaya devam edeceğim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğer
ABONE OL

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen: "Dünyamız için nefesimi tutmaya devam edeceğim"

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 2021 yılında Türkiye'ye dalışta yeni başarılar kazandırmak istediğini, doğaya, tüm canlılara saygılı ve daha yaşanabilir bir dünya için de nefesini tutmaya devam edeceğini söyledi

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen:
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılının tüm dünya için zor koşullarda geçtiğini ifade eden Şahika Ercümen, bu süreci en verimli şekilde değerlendirebilmek için "yeni bir rekora hazırlanır gibi" düzenli olarak çalıştığını belirtti.

Bir doğa sporcusu olarak evden çıkamama durumunun kendisini, salgının ilk döneminde tedirgin ettiğini dile getiren Ercümen, "Yeni düzene uyum sağlarken, 'başka neler yapabilirim' diye düşündüğümde yapabileceğim pek çok yeni hayal beni umutlandırdı, bazılarını hayata geçirebilmek de mutlu etti. Çocukluğumdan beri hayalim bir su altı kitabı yazmaktı. Bir yunus ve deniz kızının sualtındaki hikayesini konu eden 'Deniz kızı ve Delfi' adlı kitabımızla pek çok çocuğa ulaşabildik. Su altını tanıtıp koruyan bir yeni nesil hayal etmiştim ve okurlardan çok güzel dönüşler alıyorum. Bu büyülü dünyanın tanıtılması ve korunması için yapmayı planladığım çok şey var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yeni bir doğa belgeseline başladık ve bakanlığımız tarafından dağıtılmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye özel baskısı da yapıldı. Yayımlanması ise bahar dönemini bulacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için geçtiğimiz sene birçok dalış gerçekleştiren Ercümen, şunları kaydetti:

"2020 yılında UNDP Türkiye tarafından, küresel amaçların 14.sü olan 'Sudaki Yaşam Savunucusu' seçildim. Suya olan tutkum ve minnettarlığım, beni doğal bir sorumlulukla, sudaki yaşamı korumak için gönüllü projelere yöneltti. İstanbul Boğazı'ndaki yaşamı ve kirliliği gözlemlemek, 2020 Dünya Çevre Günü ve Dünya Okyanus Günü sonrası salgın döneminde artan maske ve plastik atıklarına dikkat çekmek için 'Sıfır Atık' dalışı yaptık. Su altında gördüğümüz manzara maalesef korkutucuydu. Onlarca eldiven, maske ve dezenfektan şişesine rastladık. Su altındaki çöpler ve atıklara farkındalık oluşturmak için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde de dalış yaptık. Muğla'nın İztuzu Plajı açığındaki dalışımızda ise caretta carettaların ilk adımlarına şahitlik ettik. Denizlerin ve nesli tehlike altında olan canlıların korunması için birçok projenin içinde aktif olarak yer aldık."

BM Kalkınma Programı ile yıllar boyunca yaptığı çalışmaların örtüşmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Ercümen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu görevin bana verilmesi büyük bir onur. Ben de suların ve doğanın korunması projelerinin, yerel ve küresel boyutta sudaki yaşamı koruması için çalışıyorum. 2021 yılında ülkemize, dalışta yeni başarılar kazandırırken, doğaya, tüm canlılara saygılı ve daha yaşanabilir bir dünya için de nefesini tutmaya devam edeceğim. Ülkemizdeki 'Sıfır Atık' projesinde de, İtalya’da plastik sorununa dikkat çekmek için yaptığım havuz dalışında, ülkemizin birbirinden güzel ve korunması gereken göllerinde yaptığım rekor ve keşif dalışlarında da amacım sudaki yaşamı tanıtmak ve korumak için ilham vermekti. 2020 yaz döneminde dalışlara başlama fırsatım oldu ve olabildiğince antrenman da yapabildim, sonrasında Hırvatistan’da yapılan turnuvada ise 3 madalya kazandık."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Super Bowl'da şampiyon belli oldu: Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra zafere ulaştı
DİĞER18 yıl sonra gelen zafer!
Çin'den 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykota tepki
DİĞERÇin'den olimpiyatları boykota tepki
Genç milli satranççı Hasan Hüseyin Çelik, Sırbistan'da FM unvanı kazandı
DİĞERHasan Hüseyin Çelik, FM unvanı kazandı
Leon Spinks hayatını kaybetti
DİĞERÜnlü boksör hayatını kaybetti
Ayşe Begüm Onbaşı'nın hedefi dünya rekoru
DİĞERHedefi dünya rekoru
Aras Kaya'nın altın madalyası Türkiye'ye gönderildi
DİĞERAltın madalyası Türkiye'ye gönderildi
Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Erol Koyuncu vefat etti
DİĞERErol Koyuncu vefat etti
Milli yelkenci Alican Kaynar'dan İspanya'da bronz madalya
DİĞERAlican Kaynar'dan İspanya'da bronz madalya
NAKAVT! Son dakika: Dustin Poirier - Conor McGregor maçı kim kazandı?
DİĞERMcGregor dağıldı!
Türk boksör Avni Yıldırım, WBA ve WBC kemerlerinin sahibi Alvarez ile karşılaşacak
DİĞERAvni Yıldırım, Alvarez ile karşılaşacak