1. BILLIE JEAN KING

Adını tenis dünyasına duyuran Billie Jean King'in 12 tekler, 16 çiftler ve 11'i karışık çiftlerde olmak üzere 36 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.

1960 ve 1970 yıllarında tenis sporuna damgasını vuran King 1973 yılında Bobby Riggs ile oynadığı "Cinsiyetlerin Savaşı" maçında Riggs'i yenerek kadınların teniste daha fazla saygı görmelerine yardımcı oldu. Tenisin en büyük sporculardan birisi olan King aynı zamanda toplumsal cinsiyet saygınlığının savunucularından birisi.