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Dünya spor tarihinde ezberleri bozan 4 kadın sporcu!

Spor tarihinde önemli başarılar elde eden ve adını tarihe yazdıran kadın sporcular, erkeklerin ağırlıklı bulunduğu branşlarda öncülük ederek dünya tarihinde isimlerini duyuruyorlar. Dünya spor tarihinde sütunları yıkarak tarihi değiştiren 4 kadın sporcuyu sizler için derledik...

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  • Dünya spor tarihinde ezberleri bozan ve ilham veren 4 kadın sporcu!

    1. BILLIE JEAN KING

    Adını tenis dünyasına duyuran Billie Jean King'in 12 tekler, 16 çiftler ve 11'i karışık çiftlerde olmak üzere 36 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.

    1960 ve 1970 yıllarında tenis sporuna damgasını vuran King 1973 yılında Bobby Riggs ile oynadığı "Cinsiyetlerin Savaşı" maçında Riggs'i yenerek kadınların teniste daha fazla saygı görmelerine yardımcı oldu. Tenisin en büyük sporculardan birisi olan King aynı zamanda toplumsal cinsiyet saygınlığının savunucularından birisi.

     
  • Dünya spor tarihinde ezberleri bozan ve ilham veren 4 kadın sporcu!

    2. DANICA PATRICK

    Otomobil yarış sektörünün büyük bir bölümü erkek sporculardan oluşuyor. Danica Patrick ise 2000'lerde NASCAR ve IndyCar'da kadın yarışcı olarak mücadele veriyor. Indy500'ün ilk kadın pilot yarışcısı olan Patrick aynı zamanda IndyCar'da podyumunda yer aldı.

    Danica Patrick attığı adımlarla otomobil yarış sektöründe birçok kadına öncülük etti. Yarış sektöründe kadın pilot olmanın zorluklarından her zaman bahseden Patrick, cesaretiyle alanda önemli kişilerden birisi oldu.

     
  • Dünya spor tarihinde ezberleri bozan ve ilham veren 4 kadın sporcu!

    3. MIA HAMM

    Mia Hamm toplamda 158 gol atarak rekor kırmıştır. ABD Kadın Milli Futbol Takımı ve 2 Dünya Kupası, 2 Olimpiyat altını kazanan Hamm, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir sporcudur.

    Hamm futbol tarihinde 275 milli takım forması giymiş ve Pele'nin hazırladığı FIFA 100 listesinde yer alan 2 kadın futbolcudan biri olmuştur. Kırdığı rekorlar ve kazandığı başarılarla kadınların futbolda daha fazla saygı görmelerini sağlamıştır.

     
  • Dünya spor tarihinde ezberleri bozan ve ilham veren 4 kadın sporcu!

    4. TONI STONE

    ABD'li beyzbol oyuncusu Toni Stone, büyük lig takımında düzenli ve profesyonel olarak beyzbol oynayan ilk kadın sporcu. Neredeyse tamamı erkeklerden oluşan takım arkadaşlarının zaman zaman baskılarına maruz kalan Stone, asla yılmayan azmiyle duvarları yıkarak kadınları beyzbol oynamaya tevşik eden en önemli sembollerden biridir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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