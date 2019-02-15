Paris Sorbonne Üniversitesi ve Business Management Institute (BMI) Türk yöneticileri için Global Dijital Liderlik – Dijital Transformasyon Liderliği Sertifika Programı hazırladı. Program Nisan 2019'da başlıyor. Eğitim programı, hali hazırda kurumlarda orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmakta olan iş dünyası profesyonellerini hedefliyor.

İLK AYAĞI İSTANBUL'DA, İKİNCİ AYAĞI İSE PARİS'TE SÜRECEK

Nisan 2019'da başlayacak programın ilk ayağı İstanbul'da düzenlenecek ve 2 gün sürecek. Paris'te Sorbonne Üniversitesi kampüsündeki ikinci ayakta da 5 gün eğitim verilecek. Program içeriğinin yüzde 40'ının teorik bilgi üzerine yüzde 60'ının ise bu edinilen bilgileri hayata geçirmeye yönelik olduğu açıklandı.

Katılımcılar, dünyada kabul görmüş örneklerin deneyimlenebileceği uluslararası şirketlerden 2'sinin genel merkezine ziyaret ederek, sorularını yöneltip, bilgi paylaşabilecekler.