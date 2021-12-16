Dünya uzaydan böyle görünmüyor 0:00 / 0:00

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Anton Balazh isimli grafik sanatçısı tarafından bilgisayar ortamında üretilmiş dünya görsellerine göre uzaydan dünyanın böyle görüntülendiği öne sürülüyor; ancak dünya uzaydan böyle görünmüyor.

Medyada zaman zaman yer alan Balazh'ın görseli, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonotların, özel bir teknikle hazırladığı dünyanın gece uzaydan çekilmiş fotoğrafları olarak aktarılıyor.

Ancak görsellerin sahibi Balazh, görselleri bilgisayar aracılığıyla yapıyor. Stok görsel sitelerinde satılan

görsellerin açıklamalarında da fotoğrafların gerçek olmadığı ifade ediliyor.

Business Insider'ın, sanatçı Balazh'a ulaşıp aktardığı habere göre, sanatçı NASA'nın gerçek uygu görüntülerine faydalandığını söylemiş.