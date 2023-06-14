Soğuk havalara neden olan faktörler, açık hava koşulları ve aşırı kuru hava. Colorado-Boulder Üniversitesi Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nden Ted Scambos, yaptığı açıklamada, Dünya yüzeyinin ne kadar soğuyabileceğicini gösteren önemli bir olduğunun altını çiziyor.